买不起苹果AirPods Pro怎么办？库克教你PS大法即刻拥有

苹果AirPods Pro如期发布，强化了主动降噪能力，并且提升防水性能，官方售价1999元，将于10月30日起正式发售。作为苹果公司的CEO，库克自然要是要为新品展台宣传。根据国外科技媒体发现，库克推特的新头像居然PS了个全新的AirPods Pro上去。



左侧为PS前，右侧为PS后

也有好事者进行了统计，据称库克在公开场合几乎没有佩戴耳机的喜欢，即使是自家的AirPods在全球拥有不少的拥护者，但他老人家似乎真的不喜欢佩戴耳机。即使是AirPods Pro这么重磅的产品发布，依然也仅仅是PS了一个上去，真是够省事的……



库克推特经常大秀PS能力

事实上库克发挥PS打发并不是第一次了，此前就在推特上不断大秀PS大发。比如iPad屏幕中间的画面，还有第二幅图那个角度模糊的AirPods，真的是大秀。

降噪功能是新版AirPods最大的特点。



AirPods Pro

根据苹果官网的介绍，AirPods Pro具备主动降噪功能，除了根据用户耳部的几何结构和耳塞的佩戴贴合度持续进行调节，以阻隔外界噪音，外向式麦克风会检测外部声波，AirPods Pro会用与之相当的抗噪声波将其抵消，从而实现降噪。此外，内向式麦克风会检测耳内是否有多余的声波，然后同样用抗噪声波予以抵消。

目前AirPods Pro已经登录苹果中国官网，喜欢的可以去进行订购。

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