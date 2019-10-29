Redmi Note8 Pro终结者定制版公布 1800元起售

中关村在线消息：据外媒消息，近日小米在官方推特上宣布将推出Redmi Note8 Pro《终结者》定制版，该机将在西班牙首发上市，售价为229欧元（约为1800元人民币）。



Redmi Note8 Pro《终结者》定制版公布

据了解，Redmi Note8 Pro《终结者》定制版与普通版配置基本一致，正面采用一块6.53英寸水滴全面屏，屏幕分辨率为1080P，屏占比超过90%。其后置四摄规格分别为6400万主摄+800万超广角+200万微距+200万景深，支持6400万像素照片直出。



Redmi Note8 Pro《终结者》依然为水滴屏+后置四摄

配置方面，Redmi Note8 Pro搭载了联发科最新推出的全球首款游戏芯片——Helio G90T，且支持液冷、游戏天线和WiFi+4G双网智能并发。机身内置4500mAh大电池，并支持18W快充。同时还拥有多功能NFC，支持红外遥控等诸多特性。

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