    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    红米手机Redmi Note 8 Pro（6GB/64GB/全网通）

    Redmi Note8 Pro终结者定制版公布 1800元起售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据外媒消息，近日小米在官方推特上宣布将推出Redmi Note8 Pro《终结者》定制版，该机将在西班牙首发上市，售价为229欧元（约为1800元人民币）。 

    Redmi Note8 Pro终结者定制版公布 1800元起售
    Redmi Note8 Pro《终结者》定制版公布

    据了解，Redmi Note8 Pro《终结者》定制版与普通版配置基本一致，正面采用一块6.53英寸水滴全面屏，屏幕分辨率为1080P，屏占比超过90%。其后置四摄规格分别为6400万主摄+800万超广角+200万微距+200万景深，支持6400万像素照片直出。

    Redmi Note8 Pro终结者定制版公布 1800元起售
    Redmi Note8 Pro《终结者》依然为水滴屏+后置四摄

    配置方面，Redmi Note8 Pro搭载了联发科最新推出的全球首款游戏芯片——Helio G90T，且支持液冷、游戏天线和WiFi+4G双网智能并发。机身内置4500mAh大电池，并支持18W快充。同时还拥有多功能NFC，支持红外遥控等诸多特性。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Redmi Note8 Pro终结者定制版公布 1800元起售http://news.zol.com.cn/730/7309393.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/730/7309393.html report 677 中关村在线消息：据外媒消息，近日小米在官方推特上宣布将推出Redmi Note8 Pro《终结者》定制版，该机将在西班牙首发上市，售价为229欧元（约为1800元人民币）。 Redmi Note8 Pro《终结者》定制版公布据了解，Redmi Note8 Pro《终结者》定制版与普通版配置基本一致...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：红米终结者定制版新机公布
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错