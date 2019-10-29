iPhone 11对比佳能1DX顶级单反拍摄 很多人都选错了

如今手机拍照的能力越来越强大，这是不争的实时。也正是因为如此，手机已然顶替了卡片机的市场，甚至对定位于专业领域的单反市场也存在一定的侵蚀。

手机拍照真的能媲美单反相机吗？近日Youtube数码频道博主Matti Haapoja将其同售价为7500美元的佳能1DX Mark II专业单反相机进行了对比，结果令人意外。

为了能够更好的说明问题，该博主基于同样的场景分别用两个设备同时拍照，Matti Haapoja进行了乱序盲测，你觉得A和B中哪个是由iPhone 11 Pro拍摄的？实际上，很多网友都把单反拍摄的照片误以为是手机拍摄的，这足以说明问题。



对比1

上面这一组对比当中，选项B为iPhone手机拍摄。如果放大仔细看的话，会看到单反相机的镜头虚化更加真实自然，而且单反相机的大底也让细节更为丰富。



对比2

上面这组对比当中，A为iPhone拍摄。其实在不能100%放大的情况下，尤其是在利用手机这种小尺寸高分辨率的屏幕进行观看的话，真的是很难分辨。



对比3

上面这个场景很多人都选错了，实际上A才是iPhone 11拍摄的结果。显然A的红叶更加讨喜，但事实上您别忘了，单反更倾向于忠实还原，而没有手机那种傻瓜式的机内滤镜渲染环节。同时，单反相机镜头在大光圈下，边角更容易失光产生暗角。

以上三个场景，您都猜对了吗？但是通过这个对比我们不难发现，如今的手机虽然无法解决CMOS面积这个根本性的物理问题，但是通过算法以及多张合成以及AI运算的总和运用，在最终的输出效果上真的实现了媲美单反，而且更加简单易用。

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