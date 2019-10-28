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    苹果也没招，下代iPhone只能借鉴友商了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：杨景景

    iPhone 11发布以来，关于iPhone创新乏力的新闻就不断，可以说，从乔布斯的离去开始，苹果在产品的革命创新上就没能取得很大的突破，虽然销量依旧傲人，但苹果已经从果粉信仰的那个形象变成了“这个水果卖那么贵，真的值吗”的纠结问题，更不要提现在安卓手机上的创新可谓比比皆是，任一厂商的杀手锏拿出来都是苹果所吃不消的，而目前做出个三摄像头就一顿吹嘘的iPhone 11来讲，除了价格比别人高之外，还有哪项能比得过友商。

    苹果也没招，下代iPhone只能借鉴友商了
    iPhone 11 Pro Max

    iPhone 11的唱衰不影响苹果继续的推陈出新，随着当前版本的热销，下一代手机iPhone 12的曝光接踵而至，在目前5G手机如此疯狂，没赶上风口的苹果，为了用上5G芯片也是下足了功夫，不过那也是一年以后的事情了，没有5G也是影响iPhone 11销量的一大因素，毕竟iPhone手机还是比较耐用的，谁也不想着刚买到的手机在5G热潮中瞬间被淘汰了。

    苹果也没招，下代iPhone只能借鉴友商了
    iPhone 11 Pro Max

    然而关于iPhone 12，苹果似乎并没有拿出什么亮眼大招，反而打起了安卓正热炒的屏幕刷新率，据悉明年将要发布的iPhone 12将搭载优于目前新兴主流的90Hz屏幕，直接一举将屏幕刷新率拉到120Hz，这一效果就是能够让视频画面显示更加细腻完美，游玩大型3D游戏是画面也会更加流畅。

    苹果也没招，下代iPhone只能借鉴友商了

    苹果的这一做法只能说是把别人玩剩下的发挥到极致，目前的大部分手机都还是60Hz的刷新率，新兴的主流将这一标准提升到了90Hz，但是等到一年后iPhone 12发布的时候，这一标准是否还会提高，到那个时候苹果这一技术是否就不再有何心意呢，iPhone 12还是多多学习一下安卓的性价比把。

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