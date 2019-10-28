晚报：罗永浩12月发新品 iPhone要上120Hz屏幕

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

罗永浩称12月还会发布新品

据近日罗永浩在微博透露的消息来看，锤子科技这段时间并没有停止工作，并且将会在12月初再次发布新品。





关于这款即将推出的新品，目前锤科和罗永浩方面并未透露太多的信息，网友在其微博下方猜测的手机、电子烟、家电、智能家居等品类也都被老罗一一否认。

Z点评：大家猜猜会是什么呢？

丁磊：未来将推动网易云音乐独立上市

上周，网易有道正式在美股IPO敲钟上市。网易首席执行官丁磊在随后的采访中表示，未来将会将流媒体音乐服务独立出来，并计划将网易云音乐也独立上市，但是目前还未正式公布具体时间信息。

Z点评：音乐社交或将走出国门。

美媒：美国零售业应尽快拥抱双十一活动

近日美国知名零售媒体《连锁时代》(Chain Store Age)刊文表示，美国的零售行业也应该拥抱中国的天猫双十一活动。因为双十一已经成为全球最大的消费盛会之一，美国商家绝对不应该错失。





《连锁时代》认为，美国本土已经有大量的了解天猫双十一的中国游客、学生和华人，也开始有更多的商家开始接入支付宝。这意味着，美国本土有基础加入这一全世界的消费盛会。

Z点评：中国电商影响世界。

继续完善外设！传iPad将获得完整鼠标支持

在本月推出的iPadOS系统中，苹果开始为iPad加入了鼠标的支持。不过，目前这一项对鼠标的支持还不够完善。近期，BayStreet Research首席分析师兼创始人Cliff Maldonado表示，苹果将会为iPad提供更完整的鼠标的支持。





Cliff表示，苹果为iPad提供完整的鼠标支持，可以让iPad进一步的提升生产力。

Z点评：iPad生产力越来越高了。

人类已开始探索人工智能嗅觉的实现

据外媒报道，谷歌及一些大学的研究所正在推进人工智能在嗅觉方面的深度学习。在一份论文中提到：“深度学习在嗅觉方面获得进步有助于发现新的化学合成物，减少对自然作物的需求，降低对生态环境的影响。”

目前，科学家们采用的方法主要是通过气味识别模型推导出分子结构，进而推导大脑嗅觉感知的运作方式。

Z点评：科技不断进步，未来人工智能有望更加智能。

三星奇特新专利：两个耳朵装饰的手机保护套

据荷兰著名科技媒体LetsGoDigital爆料，近期三星获得了一项脑洞大开，甚至有点匪夷所思的“手机保护套”专利。

在专利中该保护套可以让手机水平放置在桌面上，但是保护套左右两侧均有“人耳”造型的装饰，在耳道中还有3.5mm耳机端口。据了解，这项专利名为“Case for mobile phone”，是三星于2019年4月4日向海牙国际设计系统提交的。

Z点评：猜猜这个设备会是用来做什么的？

三星S11新消息流出： Exynos 9830和骁龙865双版本

近日，XDA的马克斯·温巴赫（Max Weinbach）在推特上爆料，三星近期在Galaxy S10 One UI 2.0 Beta中加入了对Exynos 9830和骁龙865的支持。这似乎意味着，三星Galaxy S11将会搭载Exynos 9830和骁龙865。





除了发现了这两个处理器之外，马克斯还发现了三个三星Galaxy S11型号，分别为SM-G981U、SM-G986U和SM-G988U。这三个不同的型号都将支持5G网络。

Z点评：期待明年的S系列旗舰给消费者再次带来惊喜。

一步到位！传iPhone明年将配备120Hz屏幕

据《电子时报》报道，有业界消息显示，苹果明年的iPhone新机将会一步到位，使用120Hz屏幕。苹果的一些产品已经采用过类似的屏幕，采用类似的技术会更熟练。





据了解，苹果之前推出的iPad Pro中，就已经采用了120Hz可变刷新率屏幕。过去的液晶屏幕通常只有50或60Hz固定刷新率。苹果采用高固定刷新率主要为动态情景准备，可以让视频的动态画面更完美，游戏的画面更加流畅。

Z点评：120Hz屏幕，玩游戏看视频体验会更好了，期待。

小米放出CC9 Pro拍摄样张 1亿像素细节丰富

今日，小米手机正式对外宣布了他们将会在11月5日发布小米CC9 Pro。随后，小米手机官方微博也对外放出了这台搭载了1亿像素摄像头手机的拍摄样张。根据这批样张不难看出，CC9 Pro的1亿像素摄像头表现力惊人。





据此前消息，这款小米CC9 Pro也在前段时间就获得了国内的3C认证，并且认证信息显示该机还将支持30W电荷泵快充。

Z点评：期待新机摄像头方面的杰出表现。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

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