中关村在线消息：北京时间10月28日消息，今天小米手机正式对外宣布了他们将会在11月5日发布小米CC9 Pro。随后，小米手机官方微博也对外放出了这台搭载了1亿像素摄像头手机的拍摄样张。根据这批样张不难看出，CC9 Pro的1亿像素摄像头表现力惊人。



小米放出CC9 Pro拍摄样张 1亿像素细节丰富

据此前消息，这款小米CC9 Pro也在前段时间就获得了国内的3C认证，并且认证信息显示该机还将支持30W电荷泵快充。

配置方面，有消息称小米CC9 Pro作为主打女性市场的拍照手机，其并未搭载旗舰级的处理器，而是采用了高通中端处理器——骁龙730G。该处理器在骁龙730基础上，专门加强了图像属性，着重升级了GPU、Vulkan 1.1技术，可实现流畅逼真的图形以及更快的帧速率。

与此同时，据GeekBench官网数据显示，这款疑似小米CC9 Pro的机型代号为“Tucana ”，其最终跑分为单核545分，多核1690分。整体的跑分成绩与高通骁龙730G处理器基本一致，并配备6GB内存规格，运行Android 9操作系统。



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