早报：AirPods Pro正式发布 iOS 13.2开始推送

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

前两天还在猜的东西说来就来了。

苹果AirPods Pro耳机正式发布 售价1999元





苹果官网在今天凌晨正式上架了AirPods Pro真无线耳机，售价1999元，将于10月30日正式上市。

AirPods Pro采用入耳式设计，而且支持主动降噪，并带来通透模式，让周围的环境声可以被听到。核心上还是使用的H1芯片，使用充电盒续航时间大约为24小时。

除了发布新耳机，还有一则关于苹果的新闻。

传苹果将进军智能家居市场





据外媒报道，苹果公司正在为智能家居软件和硬件业务招聘新的工程师。报道称，作为重组智能家居平台计划的一部分，苹果正在为加州库比蒂诺总部和圣地亚哥办公室招募更多工程师。自上个月以来，苹果已发布了15个相关职位。

苹果的事儿还没完。

苹果iOS 13.2/iPadOS 13.2正式版推送





苹果在今天凌晨正式推送了iOS 13.2正式版更新，iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max现在可以使用先进的图像处理系统Deep Fusion，它使用A13仿生神经网络引擎拍摄纹理及细节更出众、低光环境下噪点更少的照片。

除此之外，iPadOS 13.2也一同进行了推送更新，iPad用户请注意查收。

下面这条新闻看上去实属匪夷所思。

美国运营商AT&T将4G标识改为5G显示





据报道，美国运营商AT&T发布了一条公告，称为了让用户提前适应5G，将把手机上的4G标识改为5G显示，但实际上还是4G网络。此举遭到用户的一直吐槽，甚至遭到了其他运营商的投诉。

下面这条新闻可太科幻了。

全球首个太空旅游公司维珍银河成功上市





维珍银河公司正式在纽交所挂牌上市，随后开盘大涨5.94%，这也是全球第一家在公开市场交易的载人航天公司。据悉，目前维珍银河的航天器可将最多6名乘客及2名飞行员带到太空边缘，并安全返回地面。

最近CPU大厂也在先后推出新的产品。

Intel正式发布酷睿i9-9900KS处理器





Intel正式发布了酷睿i9-9900KS处理器，采用14nm++工艺，Coffee Lake-S架构，拥有8核16线程，基础频率为4.0GHz，全核加速频率可达到5.0GHz，但TDP功耗增加到了127W。游戏方面，酷睿i9-9900KS处理器的帧数比三年前的电脑提升了35%。

最后来看一条游戏方面的新闻。

《死亡搁浅》PC版确认明年夏季发售





小岛制作工作室正式宣布《死亡搁浅》将于2020年初夏登陆PC平台，PC版将由505 Games负责发行。之前《死亡搁浅》一直被认为是PS4平台独占作品，但现在PC玩家也能够体验到这款游戏了。本作的PS4版将于11月8日发售。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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