中关村在线消息：北京时间10月28日消息，在本月推出的iPadOS系统中，苹果开始为iPad加入了鼠标的支持。不过，目前这一项对鼠标的支持还不够完善。近期，BayStreet Research首席分析师兼创始人Cliff Maldonado表示，苹果将会为iPad提供更完整的鼠标的支持。



继续完善外设！传iPad将获得完整鼠标支持

Cliff表示，苹果为iPad提供完整的鼠标支持，可以让iPad进一步的提升生产力。他认为，iPad加入完整鼠标支持的话，可以让App Store中的游戏获得更多的支持。这样的支持，可以让更多的游戏厂商开始使用为iPad开发更多的核心向游戏。

近日根据外媒的消息，苹果今年还将在10月30日再举行一场发布会，发布四款新产品。这四款产品包括MacBook Pro、Mac Pro、iPad Pro和AirPods Pro，这四款产品之前已经在iOS 13测试版中被提前曝光。

从新的系统图标来看，新款MacBook Pro将有更窄的边框，定位高端产品，外媒称售价会2.2万元起步。同样高价的还有新款Mac Pro，将采用全新设计，售价约为4.2万元。

iPad Pro的出现并不会让人感到意外，主要的升级在于A13X处理器和“浴霸”镜头的加入。最后AirPods Pro则颇受关注，这一次AirPods Pro将采用入耳式设计，售价会比现在的AirPods2贵500元左右。

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