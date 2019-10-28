魅族HD60头戴式蓝牙耳机正式开售 499元

中关村在线消息：魅族科技做为一家由MP3起家的手机厂商，一直对于音乐方面颇有追求。在上周的新品发布会上，魅族除了发布了新款的手机之外，还同时推出了HD60头戴式蓝牙耳机，并且已经于今日正式开售，售价为499元。



魅族HD60头戴式蓝牙耳机正式开售

据了解，魅族HD60头戴式蓝牙耳机采用包耳式设计，耳罩材质为新型蛋白皮，佩戴更加舒适。头梁采用了三明治结构设计，梁架部分则采用了粉末冶金技术不锈钢伸缩滑动支架，整机提供雾银黑和热带橙两种配色。



魅族HD60采用包耳式设计

配置方面，魅族HD60头戴式蓝牙耳机采用40mm生物振膜超大发声单元、独立后腔提升低频，失真率不到0.5%，比HiFi耳机标准高出一倍以上，且拥有Hi-Res认证。同时，魅族HD60采用蓝牙5.0连接，支持aptX技术。



魅族HD60续航可达25小时

其他方面，魅族HD60还支持有线音频连接，拥有Type-C接口，充电一次续航可达25小时。此外，魅族HD60还支持触控操作，可唤醒小溪、Siri等多个手机品牌的智能语音助手。

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