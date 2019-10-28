中关村在线消息：北京时间10月28日消息，近日美国知名零售媒体《连锁时代》(Chain Store Age)刊文表示，美国的零售行业也应该拥抱中国的天猫双十一活动。因为双十一已经成为全球最大的消费盛会之一，美国商家绝对不应该错失。



美媒：美国零售业应尽快拥抱双十一活动

《连锁时代》认为，美国本土已经有大量的了解天猫双十一的中国游客、学生和华人，也开始有更多的商家开始接入支付宝。这意味着，美国本土有基础加入这一全世界的消费盛会。美国现在的购物季，11月还有很大的挖掘空间，因此加入双十一还是很有意义的。

此前支付宝对外宣布，今年天猫双11全球狂欢节，将有6个本地版“支付宝”加入，比2018年再多2个。今年是第11个年头的天猫双11，这个节日已经从一个土生土长的“中国节”，长成了真正的全球消费狂欢节。今年，全球消费者可以继续通过速卖通、天猫海外、Lazada、Daraz等阿里经济体内电商平台体验全球双11，比如：在Daraz上，现在就挂出了双11可以用一个卢比秒杀手机、电视的诱人折扣，或者摇一摇抢优惠券的“阳光普照”福利，就像中国人熟悉的双11玩法一样。

在支付通路上方面，泰国TrueMoney 、印尼DANA、马来西亚TnGD、菲律宾GCash、孟加拉国bKash、巴基斯坦Easypaisa，这6个当地人用的“支付宝”，也会加入到天猫双11全球狂欢节，作为其中的一种支付方式，支持消费者在Lazada或Daraz等国际电商平台支付。此前，在Lazada和Daraz上货到付款的比例比较高；通过双11的年度节点消费习惯的养成，有望进一步提高当地人网购的电子支付比例，让更多当地人也会像中国人一样，上当地自己的“天猫”用自己的“支付宝”，更轻松地一部手机“剁手”双11。

通过向合作伙伴输出技术助力当地的数字普惠金融发展，目前在全球已经有9个服务当地人的本地版本的“支付宝”。数据显示，截至2019年6月，支付宝及其这些本地合作伙伴一起，已经服务到全球超12亿用户。

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