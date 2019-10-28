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    索尼手机索尼 Xperia 5（6GB/128GB/全网通）

    索尼Xperia 5今日开售 带鱼屏+后置三摄 5399元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上个月，索尼在上海正式发布了行版Xperia 5旗舰手机，该机今日正式开售，售价为5399元（ 6GB+128GB），拥有晶蓝、酒红、钻黑、霜灰四款机身配色可选。

    索尼Xperia 5今日开售：骁龙855+21:9带鱼屏，5399元
    索尼Xperia 5国行版正式开售

    据了解，索尼Xperia 5在外观方面依然延续了前代产品的设计，正面采用了一块6.1英寸OLED“带鱼屏”，屏幕比例依然为21:9，分辨率为2520×1080。出色的硬件搭配索尼BRAVIA电视的显示技术，使得该机的屏幕可更加生动还原电影和社交视频的内容。

    索尼Xperia 5今日开售：骁龙855+21:9带鱼屏，5399元
    索尼Xperia 5延续了带鱼屏设计

    配置方面，索尼Xperia 5搭载了高通骁龙855处理器，并配备6GB+128GB存储组合，运行Android 9.0系统，机身内置3140mAh电池，采用USB Type-C接口，同时机身还支持IP68级防尘防水。

    索尼Xperia 5今日开售：骁龙855+21:9带鱼屏，5399元
    索尼Xperia 5采用后置三摄方案

    拍照方面，索尼Xperia 5在背部则左上角竖排放置了1200万主摄+1200万超广角+1200万长焦的三摄组合，且主摄与长焦镜头均支持OIS光学防抖，同时还配备了索尼自家相机设备上采用的眼部对焦、BIONZ X for mobile等技术，极大的提高了该机的拍摄水准。

    （本文图片源自网络）

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