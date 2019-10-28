中关村在线消息：近日据悉，美光旗下消费级品牌英睿达(Crucial)发布了自己的第一款移动式SSD，型号“X8”。















美光英睿达首款移动SSD：USB3.1、最高1050MB/s

其本质上就是英睿达之前的P1 M.2 SSD，但通过祥硕ASM2362 USB-PCIe桥接芯片，转换成USB 3.1 10Gbps接口对外，体积只相当于4英寸手机，可经受约2.3米高度跌落，但不防水。



其容量有500GB、1TB两种规格，3D QLC闪存颗粒，标称持续读取速度最高1050MB/s，默认为exFAT格式，也可改为NTFS格式并支持TRIM。

其兼容性非常广泛，系统支持Windows 7/8.1/10、Linux、macOS、iPadOS、Chromebooks、Android、XboxOne、PS4。

在价格方面，500GB 119.95美元(约合人民币850元)，1TB 164.95美元(约合人民币1165元)，三年质保，附带USB-C/USB-C数据线、USB-C/USB-A转接头。

（文中图片来自互联网）



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