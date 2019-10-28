中关村在线消息：北京时间10月28日消息，近日XDA的马克斯·温巴赫（Max Weinbach）在推特上爆料，三星近期在Galaxy S10 One UI 2.0 Beta中加入了对Exynos 9830和骁龙865的支持。这似乎意味着，三星Galaxy S11将会搭载Exynos 9830和骁龙865。



三星S11新消息流出 Exynos 9830和骁龙865双版本

除了发现了这两个处理器之外，马克斯还发现了三个三星Galaxy S11型号，分别为SM-G981U、SM-G986U和SM-G988U。这三个不同的型号都将支持5G网络。

据此前爆料，三星Galaxy S11将依然采用一块曲面屏，不过屏幕四周的边框将会进一步收窄，几乎看不到边框的存在，而前摄则依然延续打孔屏的设计，开孔的孔径相较于前代也有大幅缩小。

此外，三星将会在Galaxy S11机型上采用后置四摄方案，并配备1亿像相机和5倍光学变焦镜头。同时，三星还将为其打造一个类似红外光谱仪的传感器，可以测量心率和压力比，以及测量水果中的糖含量等多种用途。

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