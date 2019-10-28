中关村在线消息：近日据外媒报道，美国参议院民主党领袖Chuck Schumer和共和党参议员Tom Cotton宣布，已经致信给美国国家情报部门执行责任人Joseph Maguire，要求正式对TikTok进行国家安全风险评估。



TikTok回应美议员：美国用户数据存储的质疑



TikTok是字节跳动公司旗下应用，字节跳动旗下其他明星产品还包括抖音、今日头条等。TikTok在美国地区的下载量据称超过1.1亿次。

两位美国参议员对TikTok的数据安全问题发难，指出虽然字节跳动声称TikTok不在中国国内运营，而且数据存储在美国，但他们依然担心中国的相关国家安全法律法规迫使这些公司配合国家相关工作。美国情报机构在2019年的全球威胁评估报告中也提到了这一威胁。

在信中前述美国参议员提出，TikTok平台还有可能成为外国势力潜在的影响目标，就如同2016年美国大选期间在社交媒体上发生的情况一样。参议员还表示，TikTok可能对特定的内容进行了审查。

TikTok在美国颇受立法者关注。今年10月初，美国参议员马可·卢比奥在个人推特上声称，他将要求美国外国投资委员会审查字节跳动并购视频社交App Musical.ly后整合进TikTok的交易。

因为“有充分且不断增加的证据显示，TikTok的海外平台，包括美国市场在内，正在对内容进行审查”。

10月25日，TikTok在其官网发布文章对内容审查、数据安全等问题做出了回应。TikTok表示，认识到了这些问题的重要性，也非常感谢议员及公众的关注。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：TikTok回应美议员：美国用户数据存储的质疑http://news.zol.com.cn/730/7308032.html