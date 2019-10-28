中关村在线消息：近日据外媒MSPoweruser消息，Facebook的好运似乎无法永远持续下去，新研究表明，自2017年以来其用户参与度已经下降了26％。



调研发现从17年脸书用户参与度大幅下降达26％

分析师Activate Inc的研究显示，美国人在该社交媒体花费的时间从2017年的每月14小时减少到2019年的每月9小时，用户选择在日常活动中增加其他较小的社交网络的使用，例如SnapChat或Instagram。

Activate发现美国人现在平均使用5.8个网络，到2023年可能会增加到10个。

Facebook试图通过收购Instagram之类的公司来赶超这一趋势，但是数据显示这并不能弥补Facebook流量的减少。

Activate CEO和联合创始人Michael Wolf表示，用户越来越受制于更小，更具针对性的社区，而Facebook似乎正在对增加对Facebook Groups的关注做出回应。这是否会取得成功还有待观察。

（文中图片来自互联网）

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