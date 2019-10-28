小米CC9 Pro正式官宣 后置1亿像素五摄相机

中关村在线消息：刚刚，小米手机官微正式宣布，将于11月5日下午2点正式发布小米CC9 Pro手机，该机将是首款量产搭载1亿像素相机传感器的机型，同时也是小米旗下首款后置五摄手机。



小米CC9 Pro正式官宣

据此前消息，这款小米CC9 Pro也在前段时间就获得了国内的3C认证，并且认证信息显示该机还将支持30W电荷泵快充。



小米CC9 Pro支持30W快充

配置方面，有消息称小米CC9 Pro作为主打女性市场的拍照手机，其并未搭载旗舰级的处理器，而是采用了高通中端处理器——骁龙730G。该处理器在骁龙730基础上，专门加强了图像属性，着重升级了GPU、Vulkan 1.1技术，可实现流畅逼真的图形以及更快的帧速率。



网曝小米智能手表渲染图

另外，此次发布会除了小米CC9 Pro之外，传闻已久的小米手表也将一同登场。据此前爆料显示，小米手表将共推出两款产品，其将搭载高通骁龙Wear处理器，支持eSIM卡、4G网络和多功能NFC，同时还将内置小爱同学智能语音助手，运行Android Wear OS系统，最终上市的售价或低于千元。

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