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    iPhone 11韩国上市第一天销量就井喷

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据韩国媒体报道，苹果iPhone 11系列手机在韩国市场销售的第一天就已经卖出约13万部，这一数字比去年发布的苹果iPhone XR苹果iPhone XS苹果iPhone XS Max高出30%。

    iPhone 11韩国上市第一天销量井喷
    iPhone 11韩国上市第一天销量就井喷

    因性价比强大，iPhone 11在全球都表现出了极佳的销售成绩，之前就有报告指出，iPhone 11自9月推出以来的销量已经超过1200万部，比去年发布的iPhone XR上升15%。

    苹果有意将iPhone 11产量提高160万部，同时将iPhone 11 Pro、11 Pro Max的产量减少200万部。

    据悉，苹果还要继续有所行动，其将在明年第一季度发售iPhone SE2，其整体外观设计与大部分硬件规格与iPhone 8非常相似主要规格包括A13芯片、3GB LPDDR4X内存、64GB/128GB存储选项，配色有深空灰、白、红可选。此外，iPhone SE2预计售价399美元其（约合2823元）。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/730/7307921.html report 713 中关村在线消息：近日据韩国媒体报道，苹果iPhone 11系列手机在韩国市场销售的第一天就已经卖出约13万部，这一数字比去年发布的苹果iPhone XR、苹果iPhone XS和苹果iPhone XS Max高出30%。iPhone 11韩国上市第一天销量就井喷因性价比强大，iPhone 11在全球都表现出...
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