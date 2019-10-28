中关村在线消息：近日据悉，BuySpry近期推出了超级优惠的折扣活动，只需要95.99美元（约合678.24元）就能买到一款翻新的iPhone SE。







BuySpry促销活动：只要678元就能买到翻新iPhone SE

这款2016年推出的小屏幕iPhone SE在Woot上经常折扣促销，但通常是仅能容纳少量应用程序的16GB版本。



而这次BuySpry推出的iPhone SE是64GB版本，而且是“经过授权认证的官方翻新工厂”进行翻新的，因此在品质上有绝对的保证。

不过这些翻新的iPhone SE可能会存在一些瑕疵，例如刮擦，磨损，划痕或凹痕，但总的来说，该手机的状况被描述为“好”。不过遗憾的是，目前只支持AT&T网络版本，而Sprint和GSM有锁机目前处于缺货状态。

促销活动在颜色方面也有限制，目前只有金色版本售价为95.99美元，而银色版本售价会高出400美元。

这款2016年推出的手机采用了先进的Apple A9处理器，iPhone SE仍应能够高效地完成大多数日常任务，并具有326 ppi的清晰屏幕和持久的电池续航能力。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：BuySpry促销活动：只要678元就能买到翻新iPhone SEhttp://news.zol.com.cn/730/7307912.html