中关村在线消息：北京时间10月28日消息，据台湾媒体《电子时报》报道，有业界消息显示，苹果明年的iPhone新机将会一步到位，使用120Hz屏幕。苹果的一些产品已经采用过类似的屏幕，采用类似的技术会更熟练。



一步到位！传iPhone明年将配备120Hz屏幕

据了解，苹果之前推出的iPad Pro中，就已经采用了120Hz可变刷新率屏幕。过去的液晶屏幕通常只有50或60Hz固定刷新率。苹果采用高固定刷新率主要为动态情景准备，可以让视频的动态画面更完美，游戏的画面更加流畅。

尽管最新款iPhone手机刚刚发布，但有关其明年新款的传闻已经开始蔓延。根据市场研究公司Wedbush的一位分析师丹·艾维斯（Dan Ives）获悉的泄露信息，iPhone或将在2020年发布五款新机型，其中至少两款将搭载5G技术。

艾维斯表示，2020年，除了4款iPhone 12之外，我们还将有望在2020年3月份看到iPhone SE 2的上市。若报道属实，我们或许还会看到搭载了雷达传感器的iPhone 12，用于检测手势和动作。报道还指出，新的iPhone摄像头还会增加一个附加传感器——ToF传感器。

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