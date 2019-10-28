中关村在线消息：近日据悉，谷歌在今日面向所有Pixel系列手机，谷歌推出了Google Sound 2.2正式版，并引入了100多种新的声音，其中包括万圣节、圣诞节和其他节日主题的音乐。











Google Sound 2.2发布：Pixel机增加百种声音

有些人喜欢从MP3或其他音频文件中截取自己喜欢的铃声，但是OEM厂商所提供的官方铃声值得关注，有时候甚至会成为流行文化的一部分例如iPhone和诺基亚的经典铃声。



通过Google Sound应用程序，Pixel手机用户可以在各种分类的音频中筛选自己喜欢的音乐，从而赋予手机独特的音频风格。

比如，Pixel手机的默认铃声之一，原本分类到Retro Riffs类别中的“The Big Adventure”在新应用中被重新划分到诺基亚风格的“The Small Adventure”中。

在Google Sound 2.2版本更新中，为铃声、警告和通知声提供了100多种新的声音。在铃声和通知声音方面，Google创建了两个全新的类别，即“Play It Loud”和“Seasonal Celebrations”，共计有26种新铃声和24种新通知声。

在警告声中，Google Sound 2.2新增了6个类目包括，Classical Harmonies, Minimal Melodies, Reality Bytes, Retro Riffs, Play It Loud, and Seasonal Celebrations，共有68种新方式充当你的起床闹钟铃声。

（文中图片来自互联网）

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