中关村在线消息，援引自《华盛顿邮报》报道，美国参议院民主党领袖查尔斯·E·舒默和参议员汤姆·科顿于周三请求美国情报部门调查中国社交网络应用TikTok是否构成“国家安全风险”。



《华盛顿邮报》：美国会议员要求调查TikTok

两位资深参议员致信美国代理国家情报总监约瑟夫·马奎尔，对TikTok的数据收集行为提出了质疑，并怀疑该应用是否配合了中国政府的内容审查规则，限制美国用户观看的内容。

目前均在参议院情报委员会任职的舒默和科顿表示：“TikTok仅在美国的下载量就已经超过了1.1亿次，这是不容忽视的潜在反情报威胁。基于这些担忧，我们要求情报机构对TikTok和其他在美国经营的中国内容平台所构成的国家安全威胁进行评估，并将结果通报国会。”

TikTok美国方面在周四通过一篇未署名的博客文章对此事做出了回应，试图强调它们的独立性。该公司称，美国用户的数据均存放在美国境内，“并无任何数据在中国法律的管辖内”，同时还强调“中国政府从未要求其删除任何内容”。

《华盛顿邮报》认为，两位国会议员的要求进一步加剧了TikTok及其母公司在美国面临的监管障碍。中国日益强大的科技业和全球野心，一直以来被美国政府和硅谷视为一种威胁，他们声称全球第二大经济体抢走美国的科技主导地位，将危及美国企业、科研和国家安全。

Facebook首席执行官马克·扎克伯格上周在华盛顿的一次演讲中也表达了类似的担忧。

这两位国会议员还表示，TikTok可能成为“外国影响竞选活动的潜在目标，类似于2016年大选期间在美国社交媒体平台上发生的情况”。上一次总统大选期间，俄罗斯支持的机构在Facebook、Twitter等社交媒体网站上散布虚假信息，而且Facebook最近披露了俄罗斯试图影响2020年美国大选的情况。

这是第二次有国会议员要求美国政府深入调查TikTok。本月早些时候，参议员马克·卢比奥要求美国外国投资委员会，对字节跳动2017年的musical.ly收购案重新审查。

（文中图片来自互联网）



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