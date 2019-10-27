早报：小米一亿像素新机上午亮相 一加8再曝光

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

首先上来一条新闻就看看一亿像素的手机。

小米明天上午公布一亿像素机型





小米手机官方微博昨夜发文预告，暗示将在今天上午公布一亿像素新机：“多才多‘亿’，小米新机，明早C you！”

从微博原文来看，这款机型会是小米CC系列，而根据之前的消息，不出意外就是小米CC9 Pro了，该机已经通过EEC认证，搭载1.08亿像素摄像头和高通骁龙730G处理器。

加量不加价，下面这个礼盒你可能会感兴趣。





最近发布的新机iQOO Neo 855版又推出了一个“国家宝藏之铜奔马”定制礼盒版，除了包含一台iQOO Neo 855版（6GB+128GB）之外，还将配送一个铜奔马定制钥匙扣、一个充电宝和一本笔记本。

该定制礼盒的外包装也进行了特殊设计，充满中国元素，售价2298元和普通版一样。

中国为了发展半导体产业再次加码投入。

美媒：中国再投入2000亿培育本土芯片产业





根据《华尔街日报》报道，中国新开设了一支国家半导体基金，寻求培育本土芯片产业。根据报道，该基金筹集了2041.5亿元人民币，用于半导体技术的突破，希望缩小与美国的技术差距。

关注中国航天探月事业的请一定要看下一条。

人类首个月球背面360度环拍视频正式公开





中国航天嫦娥四号科研团队在近日的一次电视节目中，由中国探月工程总设计师吴伟仁院士及其团队放出了人类首个月球背面的360度环拍视频，这也是中国航天人为庆祝新中国成立70周年献上的一份礼物。

对游戏画面要求高的可能会对下面这条新闻感兴趣。

NVIDIA驱动将整合ReShade后处理滤镜





NVIDIA确认将在GeForce显卡驱动中整合ReShade滤镜，这是一种开源的后期处理滤镜，可为诸多游戏增加SMAA抗锯齿、SSAO屏幕环境光遮蔽、色调变换等技术或功能，大幅提高游戏画面效果，还支持自定义，目前已有上百款滤镜可供使用。不过目前还没有公布哪些显卡会支持ReShade滤镜。

一加7T发布没多久，现在一加8又要来了吗？

一加8渲染图再曝光 提供五种配色





据外媒消息，一加8渲染图再度曝光，从图上看，一加8将采用左上角打孔屏的设计，背面则依然是竖排居中的摄像头排列方式。在配色上，渲染图一共展示了紫色、黑色、蓝色、绿色和金色5种配色。

最后来看一条游戏方面的新闻。

Faker已在LOL世界赛及季中赛斩下100胜利





昨晚，英雄联盟韩国战队SKT拿下了S9世界赛八强赛的胜利，其中单选手Faker也正式收下了他职业生涯中世界赛加季中赛的第一百场胜利，这也是LOL史上首个取得该成绩的选手。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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