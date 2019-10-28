区块链概念爆发利好茅台？这并非调侃而是真的

区块链概念利好茅台？这听上去像是一句讽刺的调侃，但当我们真正理解了区块链的真谛，以及在各行业的巨大潜力后，便会明白为什么区块链会被提升到如此战略高度。



区块链被提升到战略高度

区块链上的茅台

区块链，曾被誉为“具有改变世界潜力的颠覆性新兴技术”。而茅台，则代表了传承和历史，曾经超1.5万亿的最高市值也成为中国传统商业形态的神话。尽管它们看上去风马牛不相及，但叠加在一起则形成新技术对传统行业的全新赋能及美妙裂变。

虽然茅台一度被誉为“国酒”，但事实上绝大多数国人想要买到货真价实的茅台，却并非是一件容易的事情。假货就好像怎么也甩不掉的阴影，据称茅台酒厂每年用于打假费用就超过2亿元。而当区块链技术出现后，这一问题得到了有效缓解。



已经应用区块链防伪追溯的茅台

打假，可能是区块链技术最先实现落地的一个应用场景。区块链采用分布式计算原理，信息被保存在链上的每个区块当中，几乎不存在可篡改性。想要篡改区块链上的信息，必须链上超过半数以上的区块同意并重新计算，这几乎不可能实现。

去年，茅台与蚂蚁金服基于区块链防伪和溯源进行合作。如今每一瓶茅台任何一次流转都可以在链上查询得到，切实降低了防伪成本提升了防伪效果。区块链真的利好茅台？这并非调侃，而是真实发生的事情，以此为例我们可以更好的理解区块链技术如何落地应用。

“去中心化”遐想

事实上，区块链与生俱来“不易篡改”的特性完全基于“去中心化”理念所实现，成就了区块链的“诚实”与“透明”。围绕着“去中心化”这个理念，我们可以通过区块链技术实现更多的功用，解决当前基于互联网现实社会中的诸多问题。

在商业领域，假账错账是十分头疼的事情。而通过区块链技术，则每一笔交易通过分布式留存，任何节点想要篡改几乎没有可能。即使单一区块数据损坏，链上其他区块也有完整且真实的数据留存。区块链在构筑现代商业社会的交易、安全、信用等体系上意义重大。



区块链的精髓在于“去中心化”

区块量不仅可应用于商业，更可应用于个人。比如某网站或某APP遭受黑客攻击，极容易造成大量个人隐私泄露，或者个人相册或网盘因为某些故障导致宝贵数据丢失，这些都是传统“中心化”运营的弊端，而区块链的“去中心化”模式则可确保用户隐私和数据安全。

区块链被提升到如此战略高度，更是把民生放在了首位。如果个人信息放在区块链上并且实现政务跨部门跨地域联网，则可以真正实现“最多跑一次”改革。另外，区块链亦可应用于教育、就业、医疗、养老、扶贫、公益、食安等领域。当然，那些老赖也无处遁形。

被误解的区块链

提起区块链人们首先想到的是遭受非议的比特币。而事实上，比特币也仅仅是区块链当中一个极小的应用范畴，它不能代表区块链的全部，也并非区块链的未来。此次区块链概念被彻底引爆，并不是要你去炒币，我也真心劝你千万别碰那些东西。

尽管区块链概念引爆资本市场，当日比特币24小时涨幅超过36%，再次冲破一万美元大关，甚至迅雷公司涨幅更是高达107%。但是在马云看来，“区块链并不是金矿，比特币只是没有价值的泡沫，致力于区块链技术应用的蚂蚁金服至今账户里没有一个比特币。”



马云认为比特币是泡沫

区块链的真正魅力在于对“中心化”的世界格局形成颠覆。虽然我们的互联网科技发展迅速，但互联网与我们而言始终是“舶来品”。如果我们能够通过区块链打破科技领域“中心化”束缚，则具有极高的战略意义。同理，可适用于经济、贸易、货币等重要领域。

区块链+未来

回望多年前“互联网+”概念，虽然如今已鲜有人提及，然而这些年基于互联网科技发展，尤其是基于移动互联网的创新已然给我们的工作和生活带来了翻天覆地的变化，造就了腾讯、阿里、百度这样的世界级互联网科技公司，让我们在部分领域也走在了世界前列。

如今5G、AI等新兴技术浪潮迭起，区块链技术被推升至如此战略高度意义非凡。因此我们绝对有理由也有信心相信，在下一个“区块链+”概念引领的产业创新和经济社会融合的新时代，我们必然创造更大的辉煌！

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