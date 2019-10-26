ZOL＆SCC联合打造“极速时空“ 突破圈层 串联线上线下

中关村在线消息：ZOL&SCC 2019极速赛道嘉年华，今日在26在上海F1国际赛车场举行。现场350+辆顶级超跑齐聚赛道大巡游，为车主、车迷，以及观众等带来一场年度狂欢。







2019极速赛道嘉年华

极速赛道嘉年华由国内知名的超跑俱乐部SCC(Sports Car Club)举办，从2009年开始，已经举办了十年。十周年之际，本届极速赛道嘉年华又迎来新改变。即今年ZOL与SCC达成战略合作，为2019极速赛道嘉年华加入科技元素，打破了社交圈层。



急速赛道嘉年华现场上还举办了诸多赛事和社交活动，如F1赛道体验等赛车活动、赛事中间穿插精彩表演、VIP体验区、超跑车共同冲击吉尼斯世界纪录等等为现场嘉宾以及观众带来新的体验。

ZOL联合SCC打造“极速未来空间”











AOC携旗下产品与汽车元素做跨界展示

极速未来空间是本届极速赛道嘉年华上的新元素。活动现场ZOL携AOC显示器 、飞利浦电视等合作伙伴，全力打造的线下高端圈层深度体验区域，不仅有高端产品，更有多场互动活动引领用户感知，形成“流量+内容+社交”的”黄金三角”传播方式。



在活动现场，AOC携旗下U1和T1系列产品亮相“极速未来空间”。并通过一套爱攻三联屏产品打造的游戏电竞风格桌面。现场用户可以通过《极品飞车OL》/《CSGO》/《荣耀战魂》/《FIFA 17》PC版比赛互动，来提体验AOC旗下U1和T1系列产品的卓越显示性能。

此次ZOL携手SCC开展线下深度合作，是ZOL深耕科技领域20年，致力于为全网提供专业的科技资讯内容并提供专业、创新、全域的整合营销解决方案，与SCC旗下高圈层会员一次强强联合营销推广。



SCC会员现场体验产品以及活动

让高端生活电子电器产品与汽车文化与驾驶进行了一次深度的对话沟通。即ZOL 通过游戏生态伙伴的紧密联动，并结合自身完善的合作搜索体系、广泛的聚合阅读平台、以及一线视频网络媒介，让其覆盖的全网65%以上的科技用户深刻体会到了汽车和汽车文化的魅力。

另外，SCC通过AOL这个桥梁，为旗下高圈层会员提供了最新潮高端的电子生活产品，以及接触这些前沿科技趋势的窗口，更为ZOL的生态合作伙伴带来了发现和开拓更多市场的机会。

全域传播，打通客户与用户间的沟通壁垒

ZOL作为中国第一科技垂直媒体，经过20年实力沉淀，见证了消费硬件产业正在从性能为王、到注重专业、再到体验优先的行业发展趋势。本届极速赛道嘉年华上，ZOL与SCC的合作正是这一发展趋势的重要体现。



AOC 高端U1系列产品作展示

ZOL通过自身专业性与传播能力让更多用户接触到这种颠覆性的体验。最后用户又把对新技术的期待通过ZOL传达到上游厂商，由此打通上游厂商与用户之间的沟通壁垒，实现对娱乐硬件产业的推动。同时ZOL与厂商在娱乐硬件产业中也将会寻找到新机会。







AOC“爱攻”产品做现场展示

ZOL作为中国第一科技垂直媒体与SCC这一中国规模最大的超跑俱乐部开展深度合作，是ZOL强大内容服务能力、营销服务能力与SCC高端圈层以及生态伙伴之间的一次跨界联合。双方合作也为探索数字娱乐产业发展新趋势，以及助推数字娱乐产业升级上开辟了全新路径。



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