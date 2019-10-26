早报：iPhone SE2明年发 罗永浩12月份开发布会

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看看苹果的新闻，据说廉价iPhone将会在明年3月发布。



苹果iPhone SE2最早将于明年1月投入量产

天风国际苹果分析师郭明錤在自己的最新报告中表示，苹果iPhone SE2将于2020年1月投入量产，并将于明年3月底上市。



据了解，天风国际苹果分析师郭明錤近期对苹果iPhone SE2手机进行大量的报告和分析；综合报告来看，郭明錤预测苹果iPhone SE2手机将采用深灰色，白色和红色三款配色。设计上据说与iPhone 8完全相同，将配备一块4.7英寸的显示屏。

硬件方面，苹果iPhone SE2手机预计将搭载A13仿生芯片，类似于iPhone 11系列，并将配备3GB LPDDR4X内存。此外，苹果iPhone SE2可能将配备一个后置摄像头，一个home键，但是不支持3D Touch功能。

下面消息来自小米

小米宣布重大人事调整：林斌升任副董事长 周受资任执行董事



小米宣布重大人事调整

小米集团宣布了一系列重要人事变动，副总裁林斌获委任为副董事长，CFO周受资获委任为执行董事，即日起正式生效。



除此之外，许达来先生已辞任非执行董事及本公司审核委员会成员职务，刘芹先生已获委任为本公司审核委员会成员，并将继续担任非执行董事职位。

下面消息来自罗永浩，其宣布将会复出，而且发布产品不是手机。

罗永浩：12月初开发布会！不是手机 不是电子烟



罗永浩：12月初开发布会

近日有网友表示想念罗永浩的发布会了，不管发布啥就是想了，没想到晚间罗永浩回应了：“嗯，12月初见。”



老罗复出，到底会发什么呢？网友纷纷猜测，不过手机、电子烟、家电、智能家居等等都被老罗一一否认。按照老罗的习惯，接下来的一个多月肯定会通过各种方式为自己预热，期待吧……

下面消息来自荣耀，其首款5G手机即将发布。



荣耀总裁赵明：下月发布旗下首款5G手机荣耀V30

荣耀总裁赵明接受了中国日报记者的采访，赵明在采访中大秀英文，谈到了5G技术的优势及影响，他说5G的速度能达到4G的10倍，网速快、延迟低，应用场景十分广泛，5G的发展实在不可估量。



赵明指出，5G的问世也带来了新的机遇，将为相关产业带来数万亿的产值。此外，赵明还宣布了一个重大消息，荣耀将会陆续发布一系列顶尖5G产品，比如下个月的荣耀V30手机。

荣耀V30将是荣耀首款5G手机，会有荣耀V30、荣耀V30 Pro两款型号，将会用上麒麟990 5G处理器，支持5G SA及NSA双模，甚至还会有90Hz屏幕、6000万像素三摄，硬件配置是顶级水平的。

下面消息来自网易有道，其已经正式在纽交所上市。

网易有道首日破发：收盘较发行价下跌26%



网易有道首日破发

网易有道周五正式登陆纽交所，股票代码“DAO”，开盘价13.75美元，较发行价17美元下跌19%，截止收盘，网易有道股价下跌26.47%报12.5美元，按收盘价计算，市值达14亿美元。



招股书显示，今年上半年有道营收5.49亿元人民币，去年同期为3.28亿元人民币，同比增长67.67%，今年上半年，有道净亏损1.68亿元，去年同期净亏损为8275.1万元人民币，净亏损同比扩大102.89%。

下面消息来自索尼。

索尼Xperia 5国行10月28日全面开售 5388元起



索尼Xperia 5国行10月28日全面开售 5388元起

索尼Xperia 5旗舰手机发布会，正式公布了索尼Xperia 5的国行售价，其售价5399元，此前已开启预售，将在10月28日正式全平台发售。



索尼Xperia 5最早在IFA 2019上发布，其采用了6.1英寸21:9“带鱼”屏幕，配备了高通骁龙855处理器，内存为6GB，存储空间为128GB，屏幕方面，索尼Xperia 5采用了21:9、6.1英寸Full HD+（2,520 x 1,080像素）HDR OLED显示屏结合杜比全景声（DolbyAtmos），带来与众不同的沉浸式娱乐体验。

与Xperia 1一样，Xperia 5也具有10bit色深显示，可实现更加鲜艳自然的颜色显示与更深邃的黑色。该显示屏与索尼开发的影像处理器一起支持宽广的色域空间ITU-R BT.2020以及带有Illuminant D65的DCI-P3。

下面消息来自苹果，确切的说是Apple-1电脑。

品相完美的苹果Apple-1电脑，可以买上海一套房



品相完美的苹果Apple-1电脑

现在，一款新的Apple-1又开卖了，价格接近惊人的200万美元，可以在上海买一套房子了。据说这款Apple-1处于“几乎完美的状态”，在eBay上以175万美元的溢价上市，其还包括Byte Shop定制的木箱，卖家说这是目前全球只有6个这种木箱。



卖家还称，他只是第二个所有者，自1978年以来就一直保护着这台Apple-1，并处于“几乎完美的状态”，随机附带的是蒂夫·乔布斯推荐的Sony TV-115视频调制器和原厂电源等等。卖家还说，Apple-1专家Corey Cohen已于今年8月对计算机进行了验证。

斯诺登又出来曝光猛料了。

斯诺登：看过CIA的资料库，美国真没接触外星人



斯诺登：看过CIA的资料库，美国真没接触外星人

因曝光美国“棱镜”秘密监听项目而遭到美国政府通缉的斯诺登披露，他看过中情局CIA的资料库，确实找不到任何有关于美国政府掩盖外星人来到地球的证据。



“据我所知，从记录来看，至少外星人没有接触过美国情报部门。”斯诺登在他最近出版的新书《永久记录》中写道。另外，斯诺登在23日发布的一档热门博客节目《Joe Rogan Experience》中再次回应此事，称目前“没有证据”表明世界上存在外星人。

“所以如果真的有东西被藏起来，它也可以被藏起来的话，(政府)把它们藏得太好了，就连(政府)内部的人都找不到。”斯诺登说。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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