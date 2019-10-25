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    三星手机三星 Galaxy M30s（6GB/128GB/全网通）

    三星M30s今日开售 6000mAh电池+后置三摄 1699元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，三星正式推出了全新的Galaxy M30s手机，该机最大的亮点之一就是其内置了6000mAh超大电池。目前该机已在国内开售，售价为1699元。

    三星M30s今日开售 6000mAh电池+后置三摄 1699元
    三星Galaxy M30s正式开售

    三星Galaxy M30s正面采用了一块6.4英寸的水滴式Super AMOLED屏幕，屏占达到了91%。该机采用了背部实体指纹识别，并在机身左上角放置了一块造型罕见的三摄模组，规格分别为4800万主摄+800万超广角+500万景深镜头，前摄则为2400万像素。

    三星M30s今日开售 6000mAh电池+后置三摄 1699元
    三星Galaxy M30s后置三摄

    核心方面，三星Galaxy M30s搭载了三星自家的Exynos 9611处理器，并配备4GB+64GB和6GB+128GB两种存储组合，机身内置6000mAh电池，并支持15W快充，运行Android 9.0操作系统。

    价格方面，三星Galaxy M30s配备了6GB+128GB存储组合，共提供探索黑，梦想蓝、青涩白三款机身配色可选，售价均为1699元，不过此次青涩白版并未发售。

    （本文图片来自网络）

    三星Galaxy M30s（6GB/128GB/全网通） U视屏，

    三星Galaxy M30s（6GB/128GB/全网通） U视屏，

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 1699元

    进入购买

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星M30s今日开售 6000mAh电池+后置三摄 1699元http://news.zol.com.cn/730/7305711.html

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