三星M30s今日开售 6000mAh电池+后置三摄 1699元

中关村在线消息：前段时间，三星正式推出了全新的Galaxy M30s手机，该机最大的亮点之一就是其内置了6000mAh超大电池。目前该机已在国内开售，售价为1699元。



三星Galaxy M30s正式开售

三星Galaxy M30s正面采用了一块6.4英寸的水滴式Super AMOLED屏幕，屏占达到了91%。该机采用了背部实体指纹识别，并在机身左上角放置了一块造型罕见的三摄模组，规格分别为4800万主摄+800万超广角+500万景深镜头，前摄则为2400万像素。



三星Galaxy M30s后置三摄

核心方面，三星Galaxy M30s搭载了三星自家的Exynos 9611处理器，并配备4GB+64GB和6GB+128GB两种存储组合，机身内置6000mAh电池，并支持15W快充，运行Android 9.0操作系统。

价格方面，三星Galaxy M30s配备了6GB+128GB存储组合，共提供探索黑，梦想蓝、青涩白三款机身配色可选，售价均为1699元，不过此次青涩白版并未发售。

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