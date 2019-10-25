中关村在线消息：近日，魅族正式发布了全新的大屏娱乐手机——魅族16T，其在屏幕的宣传文案中提到该屏幕共过了德国莱茵TUV的护眼认证，随后德国莱茵TUV方面却公开否认此事。刚刚，魅族官微正式发布了此事的相关说明。



魅族回应德国莱茵TUV认证：屏幕通过认证 双方已和解

魅族官方表示：“为了让用户有更好的观感体验，在魅族 16T 上，我们与三星联合定制了最新一代 AMOLED 屏幕，且该屏幕通过了德国莱茵TUV眼部舒适度认证。在产品相关宣传使用标识时，未特别说明该认证为屏幕认证，造成了多方的误解。在此，我们向德国莱茵TUV以及所有关心魅族的朋友们表达诚挚的歉意。”

随后，德国莱茵TUV也通过官微表示：“在我们发布官方声明后，魅族科技主动联系，充分沟通了造成误用认证信息的原因，并表达了歉意。我们很高兴看到魅族在本次事件中的负责态度，也对魅族科技在产品宣传方面严谨求真的态度表示赞赏，祝魅族科技产品越做越好！”



德国莱茵TUV业务涉及许多领域

据了解，德国莱茵TUV是一家近150 年历史，严谨而专业的国际机构。除了今年频繁在手机发布上会亮相屏幕检测之外，其还涉及6大服务范畴：工业服务、交通服务、产品服务、生命科学服务、教育与咨询服务、管理体系服务。业务集中在39个领域，提供约2500种服务。

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