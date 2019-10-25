中关村在线消息：北京时间10月25日消息，近日特斯拉公司CEO艾隆·马斯克对外宣布，公司实现“全自动驾驶”已经确定。今年年底之前，他们就能够在有限的方式下推出抢先体验项目。这也意味着，全自动驾驶即将成为现实。



特斯拉全自动驾驶版本要来了 今年发布体验版

此前，马斯克在谈到全自动驾驶这一话题时一直采用的一个较为模糊的说法。然而在最近的财报说明会上，马斯克给出了一个比较明确的说法，抢先体验的全自动驾驶汽车是能够从家中开出去的汽车，很可能无需用户手动干预。因此，这辆汽车仍将受到监督，但已经可以开了。

此前马斯克发推表示：“由于特斯拉最新版本的车载系统增加了Smart Summon（智能召唤）功能，所以Autopilot自动辅助驾驶中的Full Self Driving的价格将上涨1000美元。”

据特斯拉官方介绍，此次的系统升级是特斯拉近年来最大的一次更新，新增的智能召唤功能允许用户一键呼叫自己车辆，让其自动驾驶到自己的身边。不过也有很多用户对此功能表示不满意，他们称车辆自动行驶的速度很慢，需要在原地等很长时间。

目前全球范围内已经有9.7万辆汽车更新了该功能，其中Model 3车型占了7.9万辆。不过由于国内暂时还未正式上线智能召唤功能，所以目前来看此次涨价并不涉及国行版售价。

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