中关村在线消息：近日据外媒AppleInsider消息，随着消费者继续购买苹果售价更低的旗舰机型，iPhone XR和iPhone 11占据了美国第三季度iPhone销量的20％。







iPhone11两周内占据了Q3季度iPhone销量的20％

消费者情报研究合作伙伴已发布了第三季度末的季度报告，深入了解了苹果在过去三个月中的表现。该报告对500名美国苹果客户进行了调查，他们在今年7月至9月之间购买了iPhone、iPad、 Mac或Apple Watch。



该报告显示，新iPhone 11、 iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max仅在该季度的最后两个星期才开始供货，但仍占美国iPhone销量的20％。在同一季度，iPhone XR占美国iPhone销量的36％。

该报告表示，用户通常对旗舰手机有强烈的兴趣，而不是顶级的iPhone机型。CIRP合伙人兼联合创始人Josh Lowitz表示：“ iPhone 11占了三款新iPhone型号销量的一半。” 结合iPhone XR的销售量，这两种型号占该季度美国iPhone销量的近一半。

定价较高的iPhone 11 Pro和Pro Max型号合计占销售额的10％。当结合iPhone XS和iPhone XS Max销量时，高端机型占该季度销售额的20％以上。

iPhone的加权平均零售价继续下降，价格降至783美元。该价格低于2019年6月季度的808美元和2018年12月季度的839美元。

“ iPhone XR和11占据了主导地位，但以价格更高的XS和XS Max以及11 Pro和11 Pro Max机型为代价”。“而且，iPhone 11的价格比去年发布的类似定位的iPhone XR便宜50美元。这对苹果来说是一个改变，通常相较于旧款手机其会提高新款手机的价格。” CRIP合伙人兼联合创始人Mike Levin表示。

对于苹果而言，这一改变可能是一个成功的战略。iPhone 11已经比过去的型号进行了许多升级，分析师预计苹果将看到新旗舰机型强劲的销售数字。

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