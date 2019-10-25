OPPO Reno2 Z开售 全景屏+后置四摄 2499元

中关村在线消息：据OPPO官微消息，近日刚刚发布的Reno2 Z机型近日已正式开售，该机拥有4800万夜拍四摄+视频超级防抖、全系标配8GB+128GB、支持NFC等多项特色功能，售价为2499元。



OPPO Reno2 Z正式开售

据了解，OPPO Reno2 Z正面采用了一块6.53英寸的AMOLED显示屏，屏幕分辨率为91.1%，前置1600万像素相机采用升降式结构，正面屏占比达91.1%。背部设计基本与Reno2保持一致，配备了4800万+1300万+800万°+200万像素四摄组合。



OPPO Reno2 Z延续了Reno系列的经典设计

核心方面，OPPO Reno2 Z搭载联发科P90处理器，并配备8GB+128GB存储组合，机身内置4000mAh电池，且支持20W功率的VOOC闪充技术，运行基于Android 9的ColorOS 6.1系统，拥有极夜星云、晨雾白与深海夜光三种机身配色可选。

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