中关村在线消息：近日据悉，微软每周会定期公布关于《飞行模拟器》的近况。微软已经公开了该游戏Tech Alpha 2的发布时间表、Feedback Dashboard等诸多内容，上周，微软宣布了游戏中的Partnership Announcement Series 系统。







微软飞行模拟周报： 已启动首个Tech Alpha

而在今天发布的本周公告中，微软已经着手推出该游戏的首个Tech Alpha版本。同时公布的还有目前参与该游戏测试的成员，后续的版本更新内容，以及其他细节。



那些无法获得首批版本的注册用户将会自动列入到下一批测试人员中，而且微软还计划下一轮扩大测试规模，邀请更多的人员进行测试。

这个测试项目的主要目标被描述为“让每个人都对早期构建版本感兴趣，从而推动玩家对该项目的测试。”尽管Tech Alpha 2的招聘工作似乎比预期的要晚，但有关此方面的更多信息将在10月31日的下一次开发更新中提供。

在今天发布的本周公告中，Flight Simulator Feature Discovery系列的第二集已经发布。在第一集中揭示了游戏世界的诸多细节之后，在最新一集中主要集中讲述了游戏天气系统的动态内容。想要了解该游戏的更多内容以及注册即将发布的预览版本，需要访问Insider Area进行注册。

在公告中也揭示了开发路线图，透露了未来几个月这款游戏的开发计划。据悉11月初和11月中旬的更新，将主要针对《飞行模拟器》的媒体、SDK和Partnership Announcement Series。而Feature Discovery Series接下来的两集也会在本月底之前发布，届时也会启动Tech Alpha 2的招募工作。

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