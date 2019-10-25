中关村在线消息：近日据悉，微软宣布了将其“Designed for Xbox”项目扩展到移动设备周边。这款“Designed for Xbox”手机支架适用于每一款 Xbox 无线手柄。



微软xCloud手机游戏支架 支持所有Xbox无线手柄

其具有双重锁定铰链，能够将屏幕调节到何时的观看角度、并在玩耍时将手机和手柄牢牢固定，适合宽度达到 3.12 英寸79 mm的大多数手机。

适用于 MOGA 移动游戏的 Xbox 无线手柄手机支架，将于 11 月开始发货。感兴趣的朋友，可以拿出 14.99 美元（106 RMB）去感受一下。

自微软决定在特定市场启动 Project xCloud 项目的公开预览以来，用户可以通过 Android 智能机 / 平板电脑和支持蓝牙功能的 Xbox 手柄来体验 xCloud 。然而微软没打算推出自己的 Project xCloud 系列配件，而是宣布了将其“Designed for Xbox”项目扩展到移动设备周边。

（文中图片来自互联网）

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