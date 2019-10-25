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    微软xCloud手机游戏支架 支持所有Xbox无线手柄

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，微软宣布了将其“Designed for Xbox”项目扩展到移动设备周边。这款“Designed for Xbox”手机支架适用于每一款 Xbox 无线手柄。

    微软xCloud手机游戏支架 支持所有Xbox无线手柄
    微软xCloud手机游戏支架 支持所有Xbox无线手柄

    其具有双重锁定铰链，能够将屏幕调节到何时的观看角度、并在玩耍时将手机和手柄牢牢固定，适合宽度达到 3.12 英寸79 mm的大多数手机。

    适用于 MOGA 移动游戏的 Xbox 无线手柄手机支架，将于 11 月开始发货。感兴趣的朋友，可以拿出 14.99 美元（106 RMB）去感受一下。

    自微软决定在特定市场启动 Project xCloud 项目的公开预览以来，用户可以通过 Android 智能机 / 平板电脑和支持蓝牙功能的 Xbox 手柄来体验 xCloud 。然而微软没打算推出自己的 Project xCloud 系列配件，而是宣布了将其“Designed for Xbox”项目扩展到移动设备周边。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软xCloud手机游戏支架 支持所有Xbox无线手柄http://news.zol.com.cn/730/7305374.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/730/7305374.html report 707 中关村在线消息：近日据悉，微软宣布了将其“Designed for Xbox”项目扩展到移动设备周边。这款“Designed for Xbox”手机支架适用于每一款 Xbox 无线手柄。微软xCloud手机游戏支架 支持所有Xbox无线手柄其具有双重锁定铰链，能够将屏幕调节到何时的观看角度、并在玩耍时...
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