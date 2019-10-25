开源Linux手机Librem5 第二批发货期推迟

中关村在线消息：近日据外媒消息，在今天发现 Purism 官网上宣布延迟第二批手机的发货时间。







开源 Linux 手机 Librem 5 第二批发货期推迟

Librem 5 是一款以用户隐私和加密为核心的自由开源 Linux 智能手机，其运行基于 Debian 的 GNU/Linux 操作系统，桌面环境使用 KDE Plasma Mobile 或 GNOME Shell，只运行开源应用。



该项目于 2017 年启动，并获得了超过 150 万美元的众筹，随后便进入硬件生产阶段。

Librem 5 使用分批迭代发货的策略，每次迭代都会在第一版手机的快速滚动版本中改进之前的版本，包括针对上下文的第二次修改计划。

此前初始版本 Aspen 已经顺便发货，然而目前发现 CPU 散热等问题，导致第二批 Birch 没法按期交付，发货时间不能赶在 10 月 29 日开始，而要等到 11 月 15 日，官方描述了具体问题和延期情况：

Librem 5 Aspen 存在三个主要已知问题，首先是热调节，其次是天线布线不理想，第三是散热的 CPU 问题。Librem 5 Aspen 设备已经完成发货。Birch 批次可恢复发货。

Librem 5 Birch 有两个已知问题，调节与 CPU 散热问题。发货时间从 10 月 29 日延迟到 11 月 15 日。

Librem 5 Chestnut 有一个已知问题，即 CPU 散热问题。目前没有预期的交货延迟，在 12 月 31 日之前会正常发货。

Librem 5 Dogwood 已经对电路板设计进行了更改，以将 CPU 转到内侧，这将改善铝制机盒的散热效果。通过解决 Aspen、Birch 和 Chestnut 的问题，Dogwood 批次目前没有已知问题。Librem 5 Dogwood 目前是在批量生产之前的测试批次，并且预计交付没有延迟。

Librem 5 Evergreen 是批量生产批次，预期没有交货延迟。

（文中图片来自互联网）

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