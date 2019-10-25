摩托罗拉Moto G8 Plus Play和Moto E6 Play公布

中关村在线消息：据悉，摩托罗拉在今天正式推出了四款新设备，其中包括摩托罗拉One Micro、Moto G8 Plus、Moto G8 Play和Moto E6 Play。四款新手机的市场定位各有不同，不过所有机型都不会登陆北美市场。



摩托罗拉One Micro、Moto G8 Plus、Moto G8 Play和Moto E6 Play公布

Moto G8 Plus智能手机，它售价239英镑，仅在欧洲上市，Moto G8 Plus配备三个后置摄像头，一个主4800万像素f / 1.7摄像头，一个200万像素f/2.2深度传感器和一个800万像素f / 2.2超广角摄像头，具有117度视野。背面还有一个激光自动对焦传感器，而在设备的正面，6.3英寸1080p显示屏上方小凹口内有一个2500万像素自拍摄像头。



与其前身G7 Plus相比，摩托罗拉还增加了G8 Plus电池容量。现在容量为4000mAh，比其前身3000mAh增加了1000mAh，并且具有15W TurboPower快速充电功能。G8 Plus采用高通骁龙665处理器，4GB内存和64GB内部存储空间，通过microSD卡，最多可扩展到512GB存储空间。该手机将于10月28日在英国上市。

Moto G8 Play具有6.2英寸的Max Vision显示屏，不过屏幕分辨率仅有HD级别，内置4000mAh容量电池，摩托罗拉宣称能够实现2天的续航。摩托罗拉表示性能比Moto G7 Play快30%。该机将于今天在巴西，墨西哥，智利和秘鲁上市，并将在接下来的几个月中在拉丁美洲其他地区推出。目前摩托罗拉并未公布售价。

One Macro智能手机，其专用的2百万像素微距摄像头，可以聚焦在两厘米外的物体上进行微距拍照，在微距摄像头旁边，还有一个1300万像素f/2.0主摄像头和一个2百万像素f /2.2深度传感器。摩托罗拉One Macro售价179英镑（约合199欧元），采用联发科Helio P70处理器，配备4GB内存，64GB存储空间，6.2英寸720p显示屏和4000mAh电池。与G8 Plus一样，该手机也将于10月28日上市。

Moto E6 Play智能手机，这款低端产品将于2020年1月在英国上市，在欧洲的零售价为99英镑以下。它包括一个1300万像素摄像头，5.5英寸720p显示屏，3000mAh电池，32GB内部存储空间，该存储空间可以通过通过microSD卡扩展。

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