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    英伟达将为GeForce驱动加入ReShade后处理滤镜

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，英伟达正在酝酿推出一款 GeForce 显卡新驱动，集成了对 ReShade 后处理注入滤镜的支持。

    英伟达将为GeForce驱动加入ReShade后处理滤镜
    英伟达将为GeForce驱动加入ReShade后处理滤镜

    VideoCardz 指出，英伟达已确认在下一版 GeForce 驱动程序中添加 ReShade 滤镜，其有望在 GTX 1660 Super GPU 发布后一周开始推送。

    英伟达表示，基于 Nvidia Freestyle 和 Ansel 技术的 GeForce Experience 软件，将支持 ReShade 滤镜。

    ReShade 是一款开源的后期处理注入工具，允许用户制作自定义滤镜以更改游戏的外观。

    ReShade 可用于本机游戏中不存在的图形功能增强，比如 SMAA 抗锯齿、屏幕空间环境光遮挡、景深等有时会以牺牲帧速率为代价。

    ReShade 可通过增加饱和度、微调色调、或锐化图像，在不影响游戏性能的情况下提升画面表现。英伟达表示，该公司将提供数百款预设滤镜。

    TechPowerUp 指出，与驱动程序深度集成的 ReShade 功能，可以做到比独立软件更加简单的设置与调节。

    ReShade 本身也并非完美。因为在某些游戏中，它会被“错误地”标记为作弊软件，而导致玩家无法继续游戏，解决方案是不对某些已知游戏启用 ReShade 。

    该软件还可根据所使用的滤镜等设置而降低帧速率，希望这会成为 Nvidia 官方策略的用武之地。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：英伟达将为GeForce驱动加入ReShade后处理滤镜http://news.zol.com.cn/730/7305226.html

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