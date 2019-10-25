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    荣耀手机荣耀 20青春版（6GB/64GB/全网通）

    荣耀20青春版今日开售 屏下指纹+48MP三摄 1399元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：荣耀手机在10月22日正式发布了荣耀20青春版新机，据荣耀官方消息，该机将于今日正式开售，起售价为1399元。

    荣耀20青春版今日开售 屏下指纹+48MP三摄 1399元起
    荣耀20青春版今日开售

    据了解，荣耀20青春版正面采用了一块6.3英寸AMOLED水滴屏，得益于OLED的屏幕材质，所以该机也配备了屏下指纹识别技术，屏幕分辨率为2400×1080，同时还应用了阳光屏技术，户外峰值亮度可达600nit，强光下屏幕依然清晰可见。

    荣耀20青春版价格 荣耀20青春版正面采用水滴屏设计

    配置方面，荣耀20青春版核心从搭载了麒麟710F处理器，配备4GB、6GB、8GB三种内存规格可选，机身内置4000mAh电池，支持20W快充规格。

    荣耀20青春版今日开售 屏下指纹+48MP三摄 1399元起
    荣耀20青春版后置4800万像素三摄

    拍照方面，荣耀20青春版后置相机延续了荣耀20系列的左上角竖排三摄的设计，规格分别为4800万像素+800万像素+200万像素，前置相机则为1600万像素

    价格方面，荣耀20青春版4GB+64GB版售价为1399元、6GB+64GB版售价为1499元、6GB+128GB版售价为1699元、8GB+128GB版售价为1899元。

    （本文图片来自网络）

    荣耀20青春版（6GB/64GB/全网通） 4800万后置三摄，OLED 屏幕，屏幕指纹解锁，AOD息屏显示

    荣耀20青春版（6GB/64GB/全网通） 4800万后置三摄，OLED 屏幕，屏幕指纹解锁，AOD息屏显示

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 1399元

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