荣耀20青春版今日开售 屏下指纹+48MP三摄 1399元起

中关村在线消息：荣耀手机在10月22日正式发布了荣耀20青春版新机，据荣耀官方消息，该机将于今日正式开售，起售价为1399元。



荣耀20青春版今日开售

据了解，荣耀20青春版正面采用了一块6.3英寸AMOLED水滴屏，得益于OLED的屏幕材质，所以该机也配备了屏下指纹识别技术，屏幕分辨率为2400×1080，同时还应用了阳光屏技术，户外峰值亮度可达600nit，强光下屏幕依然清晰可见。

荣耀20青春版正面采用水滴屏设计

配置方面，荣耀20青春版核心从搭载了麒麟710F处理器，配备4GB、6GB、8GB三种内存规格可选，机身内置4000mAh电池，支持20W快充规格。



荣耀20青春版后置4800万像素三摄

拍照方面，荣耀20青春版后置相机延续了荣耀20系列的左上角竖排三摄的设计，规格分别为4800万像素+800万像素+200万像素，前置相机则为1600万像素。

价格方面，荣耀20青春版4GB+64GB版售价为1399元、6GB+64GB版售价为1499元、6GB+128GB版售价为1699元、8GB+128GB版售价为1899元。

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