早报：贝佐斯滑落世界首富宝座 索尼PS5再曝光

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

华为继续加油。



任正非：今年生产2.7亿台手机

华为的自研芯片产量是很大的，今年手机要生产2.7亿部，这个产量很大，可能要几个芯片厂才够给我们提供供给。华为不是小规模使用，一旦使用就是大规模使用，成本反而降下来了，任正非表示，现在华为还没有将自研芯片出售给其他公司的想法。



任正非表示，客观来讲，华为公司在通信领域受美国打击的影响应该不是太大。通信领域，今年不仅没有衰退，预计还会微增长。对我们有影响的是终端，如果美国不开放Google的生态给我们用，在海外市场会受到一些影响。在智能计算上，我们也在努力前进，和美国还有一点差距，需要努力赶上来。

下面消息来自腾讯。

腾讯微信推送关闭三星S10和Note10指纹支付公告



腾讯微信推送关闭三星S10和Note10指纹支付公告

针对近期三星S10和Note10的指纹识别漏洞，微信今天面向三星S10和Note10部分机型推送了关闭指纹验证功能的公告。



10月24日，微信表示，因三星 Galaxy S10和 Galaxy Note10手机指纹识别存在安全漏洞，为了保证支付安全，微信支付已将上述机型的指纹支付和指纹安全锁功能暂时关闭，你可以使用支付密码继续使用以上功能。

近期，三星针对Galaxy S10系列和Note10系列国际版手机推送了拥有指纹识别安全问题的紧急更新，以期待解决用户在使用屏幕保护套时注册指纹识别从而带来误识别指纹解锁的漏洞Bug。

下面消息来自工信部

工信部：9月当月户均移动互联网接入流量达8.39GB



9月当月户均移动互联网接入流量达8.39GB

工信部公布了2019年前三季度通信业经济运行情况。报告指出，前三季度，电信业务收入累计完成9914亿元，同比持平，9月当月完成1034亿元，同比持平。



电信用户发展情况方面，移动电话用户规模持续增长，4G用户占比稳步提高。截至9月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.98亿户，同比增长3.3%，较上年末净增3226万户。其中，4G用户规模为12.64亿户，占移动电话用户的79.1%，占比较上年末提高4.7个百分点。

电信业务使用情况方面，前三季度，移动互联网累计流量达887亿GB，同比增速降至90.4%；其中通过手机上网的流量达到884亿GB，占移动互联网总流量的99.6%，同比增速降至92.6%。9月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到8.39GB。

下面消息来自阿里巴巴。

传达摩院商标申请被驳回 阿里方面暂无回应



传达摩院商标申请被驳回

有消息称，阿里巴巴达摩院的商标申请遇到问题，申请被驳回。对此，阿里方面表示，暂时没有官方回应。



下面消息来自亚马逊

亚马逊财报惨淡股价大跌 贝佐斯滑落首富宝座



贝佐斯滑落首富宝座

亚马逊发布了2019财年第三季度财报。显示亚马逊第三季度净利润为21.34亿美元，与去年同期的净利润28.83亿美元相比下降26%；净销售额为699.81亿美元，与去年同期的565.76亿美元相比增长24%。亚马逊第三季度营收超出华尔街分析师预期，但第三季度每股收益和第四季度业绩展望则均未达到预期。



受此影响，亚马逊股价周四盘后大幅下挫，一度跌超8%，至1637美元，公司市值蒸发800亿美元。这意味着亚马逊创始人杰夫-贝佐斯（Jeff Bezos）即将把世界首富的头衔还给微软联合创始人比尔-盖茨（Bill Gates）。

下面消息来自索尼。



索尼：2020年发售的PS5将是“世上最快的主机”

索尼公布了一则招聘启事，索尼在文中提到“即将在2020年到来的PS5将是世界上最快的游戏主机”。



索尼将招聘工程师“建立下一代云基础设施”，而且招聘的工程师“还将是一个精英团队的领导者之一，该团队将在2020年推出世界上最快的主机(PS5)”。

不久前，有报道称索尼PlayStation 5 SoC的代号为Gonzalo、Oberon和Prospero。这款处理器的频率将达到3.2 GHz，8核16线程设计，这意味着PlayStation 5的CPU将带来巨大的提升。

下面消息来自苹果。

苹果股价续刷历史高位，市值首次突破1.1万亿美元



苹果股价续刷历史高位，市值首次突破1.1万亿美元

今日晚间，美股开盘，苹果股价上涨0.09%，盘中股价达243.40美元，股价续刷历史高位，总市值报11000亿美元，首次突破1.1万亿美元大关。



此前，在9月11日举行的苹果秋季新品发布会上，无数用户翘首期盼中等来了全新的iPhone 11系列。第二天，苹果公司市值重返万亿美元大关。去年8月，苹果公司市值首次突破1万亿美元大关，正式成为首家市值破万亿美元的科技公司。

下面消息来自英特尔

英特尔第三季度营收192亿美元，净利59.90亿美元



英特尔第三季度营收192亿美元，净利59.90亿美元

英特尔今天公布了2019财年第三季度财报。报告显示，英特尔第三季度营收为191.90亿美元，与去年同期的191.63亿美元相比基本持平；净利润为59.90亿美元，与去年同期的63.98亿美元相比下降6%。英特尔第三季度业绩以及第四季度和全年业绩展望均超出华尔街分析师此前预期，推动其盘后股价大幅上涨逾5%。



据了解，英特尔将很快推出其首个10纳米独立显卡“Xe”，第一批Xe显卡预计将于2020年年中推出，英特尔的Xe GPU已经集成到英特尔的CPU中，用于数据中心和人工智能领域。据报道，英特尔第一代Xe显卡将覆盖几乎整个GPU市场，包括PC、数据中心和人工智能应用，目前英伟达在该领域占据主导地位。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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