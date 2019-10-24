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    iQOO Neo 855版后置超广角AI三摄 售1998元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息iQOO Neo 855版在今晚正式亮相。官方介绍，iQOO Neo 855版后置超广角AI三摄，支持超级夜景2.0，前置1600万像素摄像头。

    iQOO Neo 855版后置超广角AI三摄 超级夜景2.0

    根据现场发布的iQOO Neo 855版样张表现显示，Neo 855影响素质很不错。120度超广角带来超大视野。加上自身对hyper-hdr可应对高动态范围技术的支持，开启后呈现更好的图像效果。

    夜拍方面，iQOO Neo 855版运用了最新的超级夜景2.0。另外，iQOO Neo 855版相机支持男士焕颜功能。

    在配色上，iQOO Neo 855版推出了冰岛极光这种新颜色，另外还保留了碳纤黑和电光紫两种颜色。

    iQOO Neo 855版后置超广角AI三摄 超级夜景2.0

    iQOO Neo 855版搭载骁龙855处理器，相较于iQOO Neo一代，CPU性能提升45%，游戏性能提升25%，AI性能提升3倍，GPU的图形渲染能力提升20%。闪存方面，iQOO Neo 855版采用UFS 3.0闪存，相较于UFS 2.1的iQOO Neo一代，在实验室测试环境中顺序读取速度提升90%，顺序写入速度提升160%。

    6.38英寸的AMOLED显示屏，2340 * 1080的分辨率，19.5:9的屏幕比例。亮度最低为1.9nit。类DC调光，屏幕指纹解锁速度提升10%。

    iQOO Neo 855版后置超广角AI三摄 超级夜景2.0

    iQOO Neo 855版后置超广角AI三摄 超级夜景2.0

    售价和上市时间上：6+64GB售价1998元；6+128GB售价2298元；8+128GB售价 2498元；8+256GB售价 2698元。目前，6+128、8+128、8+256这三个版本预售立减100元。

    而且时即日起开始预售，11月1日正式发售。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iQOO Neo 855版后置超广角AI三摄 售1998元起http://news.zol.com.cn/730/7304923.html

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