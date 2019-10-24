iQOO Neo 855版跑分达47.7万 支持电竞模式

中关村在线消息：iQOO Neo 855版正式亮相。根据官方公布的数据，iQOO Neo 855版的安兔兔综合性跑分达到了47.7万分，甚至跟某些855 Plus版本手机水平相当。





据悉，iQOO Neo 855版搭载骁龙855处理器，相较于iQOO Neo一代，CPU性能提升45%，游戏性能提升25%，AI性能提升3倍，GPU的图形渲染能力提升20%。闪存方面，iQOO Neo 855版采用UFS 3.0闪存，相较于UFS 2.1的iQOO Neo一代，在实验室测试环境中顺序读取速度提升90%，顺序写入速度提升160%。









另外，iQOO Neo 855版加入了电竞模式，其在超级液冷散热加持下，可使CPU温度下降10°，手机表面温度下降2-3°。



同时iQOO Neo 855版支持游戏空间2.5，通过玩家游戏行为进行算法匹配，个性化推荐。同时，游戏魔盒还增加了游戏防啸叫，游戏变声器等功能。





iQOO联合网易游戏率先在iQOO Neo 855版上支持《梦幻西游三维版》HDR 10显示效果，实现更高的显示动态范围，展现出游戏画面中更多的亮部和暗部细节。

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