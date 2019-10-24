晚报：Win7必须“淘汰”苹果MacPro将发售

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

微软：停止对win7的支持有助于Win10的发展



微软：停止对win7的支持有助于Win10的发展

微软在今天举行了财报会议；财报显示，Windows业务中，专业版以上OEM授权收入增长了19%，而其它OEM授权业务（家庭版、教育版等）则下滑了7%，当季OEM授权总营收实现9%上扬。微软副总裁Amy Hood表示，结束对Windows 7的支持有利于Windows 10的发展。



根据微软的计划，Windows 7技术支持将在2020年1月14日结束。早在2015年1月13日，微软就终止了对Windows 7 SP1的主流技术支持，此后仅发放安全补丁和紧急修复补丁，并将在2020年1月14日彻底结束拓展支持，不再提供任何补丁。

Z点评：Windows7的时代已经过去，赶紧升级Windows10吧。

苹果内部资料暗示新款Mac Pro即将发售



苹果内部资料暗示新款Mac Pro即将发售

目前苹果仅表示Mac Pro将于今秋推出，没有给出具体的时间表。但从外媒在官方内部文件中发现的资料来看，新款Mac Pro应该在不久之后就会正式发售。



这一文件来自苹果为授权技术人员配备的「Mac Configuration Utility（Mac配置实用工具）」，其中包含了向技术人员介绍了如何将新款Mac Pro置于恢复模式的说明，主要用于在完成Mac设备的维修之后，方便维修人员使用这款工具将Mac的主板等元件和T2安全芯片配对。

目前新款Mac Pro的国内售价暂未公布，考虑到其在美国5999美元（约合42000元）的起售价，届时国行肯定也不会便宜。

Z点评：Mac Pro就是一种符号，一种大神的标配，想想也不便宜。

华为：Mate X首销限中国、海外发售计划正在评估



华为：Mate X首销限中国

华为Mate X在深圳正式公布发售日期（11月15日，16999元），搭载麒麟990 5G的Mate Xs明年3月上市。不过，此次发售暂时仅在中国市场。面对海外用户的期待，华为一名发言人在与外媒交流时表示，公司的决策需要根据各地区运营商的5G部署情况来做，海外发售计划正在评估中。



产品形态上，华为Mate X闭合时，是主屏6.6英寸的折叠手机（背面屏幕为6.38英寸），展开后，秒变8英寸“平板电脑”，最薄处厚度仅5.4毫米。

拍照方面，华为Mate X升级到四摄，分别为4000万像素超感光主摄、800万像素长焦镜头、1600万超广角镜头、3D深感摄像头。最高支持ISO 204800、45倍变焦范围（3倍光学、30倍数码变焦）、2.5cm超微距拍摄，支持OIS+AIS超级防抖。

Z点评：不得不说，华为Mate X真香。

当当回应"庆渝互撕":李国庆炒作 用舆情影响婚姻诉讼



当当回应"庆渝互撕"

当当网董事长兼CEO俞渝与李国庆互撕一事持续发酵。今天下午，当当网在给媒体的一份文件中回应称，李国庆最近几个月媒体炒作博眼球，力图用舆情影响婚姻诉讼。



当当网表示，李国庆扭曲事实，在节目里，把几个“戏剧冲突”放在一起，不是简单地搞混了时间，是铺垫 “傻白甜”李国庆被阴谋的桥段。其目的是力图用舆情影响婚姻诉讼。

Z点评：庆渝互撕太辣眼，编剧都不敢这样写。

三星宣布量产首批12GB LPDDR4X uMCP芯片



三星宣布量产首批12GB LPDDR4X uMCP芯片

三星在今日宣布量产业内首款基于 UFS 多芯片封装 uMCP 的 12GB LPDDR4X 内存解决方案。三星存储器事业部副总裁 Sewon Chun 表示：借助该公司领先的 24Gb LPDDR4X 芯片，其不仅能够为中高端智能手机提供最高 12GB 的移动 DRAM 容量，还有助于开发下一代移动存储解决方案。



凭借 1.5 倍于之前 8GB 封装的容量、以及 4266 Mbps 的数据传输速率，新推出的 12GB uMCP 可支持流畅的 4K 视频录制、让中端智能机也可享受人工智能AI和机器学习ML带来的益处。

Z点评：8GB手机内存看来要被淘汰了。

Android 10即将到来 但Android 9安装率仍不理想



Android 10即将到来

今年的Google I/O上，谷歌公司已经发布了Android 10系统。不过，从谷歌近期发布的数据来看，去年推送的Android 9安装率并不理想，仅仅占到整个安卓生态系统的22.6%。



尽管安装率仅为22.6%，但谷歌对于今后Android 10的推广还是乐观的。今年厂商发布Android 10的Beta版本的节奏有所加快，上周三星就已经推送了适配旗下手机的Android 10测试版系统。

Z点评：碎片化还是困扰谷歌Android的难题。

阿里张勇：企业一号位应承担首席可持续发展官职责



阿里张勇：企业一号位应承担首席可持续发展官职责

阿里巴巴集团董事局主席的张勇提出，企业“一号位“就是企业的首席可持续发展官，做的每个决定都应当有利于企业和全社会的可持续发展。



在张勇看来，在数字经济时代，平台型公司对于实践可持续发展有着独特优势，令可持续发展的过程可参与、结果更普惠。他曾在多个场合表示，20岁的阿里巴巴，乐于与全社会分享数字化能力，共同推动可持续发展。

张勇认为，阿里巴巴诞生于互联网起步的年代，利他、普惠是融入血液的DNA，这与人类可持续发展的目标和使命高度一致。数字经济发展催生了新商业文明，而新商业文明立足开放共享、追求普惠，恰恰是人类可持续发展的重要保障。

Z点评：这就是阿里巴巴新领头人的风采。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：Win7必须“淘汰”苹果MacPro将发售http://news.zol.com.cn/730/7304510.html