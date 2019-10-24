中关村在线消息：北京时间10月24日消息，今年的WWDC上苹果已经正式公开了新款Mac Pro，不过苹果当时并没有公开新款Mac Pro的上市时间。不过，从最近的一份内部文件中发现，这款全新的Mac Pro发售日期并不遥远了。



苹果内部资料立功 新款Mac Pro将发售

这份苹果发放给技术人员的“Mac Configuration Utility（Mac配置实用工具）”中提到了如何将新款Mac Pro置于恢复模式的说明。显然，这样的技术文件是为了让维修人员了解新款Mac Pro运行方式来设计的，方便维修人员使用这款工具将Mac的主板等元件和T2安全芯片配对。

据了解，全新Mac Pro的主要硬件配置：搭载英特尔至强28核处理器、12插槽6通道2933MHz ECC内存。采用了AMD定制的Radeon Pro VEGA II显卡，而Mac Pro可以同时使用两张双 Radeon Pro VEGA II显卡（用户定制情况下）。

其中英特尔至强CPU的功耗已经高到300W，再加上Radeon Pro VEGA II显卡，由此可见整个机器的散热压力会有多大。采用以上设计之后，按照苹果官方说法，能实现每分钟300立方英尺的风量。

最后，苹果还表示，新款Mac Pro的用户，应该是那些专业设计师，电影剪辑师等等。

据悉，苹果方面称，新款Mac Pro起售价为5999美元（未含税约合人民币4.1万元），Apple Pro XDR显示器起售价4999美元（未含税约合人民币3.4万元），预计会在秋天正式发售。



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