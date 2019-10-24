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    苹果内部资料立功 新款Mac Pro将发售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间10月24日消息，今年的WWDC上苹果已经正式公开了新款Mac Pro，不过苹果当时并没有公开新款Mac Pro的上市时间。不过，从最近的一份内部文件中发现，这款全新的Mac Pro发售日期并不遥远了。

    苹果内部资料立功 新款Mac Pro将发售
    苹果内部资料立功 新款Mac Pro将发售

    这份苹果发放给技术人员的“Mac Configuration Utility（Mac配置实用工具）”中提到了如何将新款Mac Pro置于恢复模式的说明。显然，这样的技术文件是为了让维修人员了解新款Mac Pro运行方式来设计的，方便维修人员使用这款工具将Mac的主板等元件和T2安全芯片配对。

    据了解，全新Mac Pro的主要硬件配置：搭载英特尔至强28核处理器、12插槽6通道2933MHz ECC内存。采用了AMD定制的Radeon Pro VEGA II显卡，而Mac Pro可以同时使用两张双 Radeon Pro VEGA II显卡（用户定制情况下）。

    其中英特尔至强CPU的功耗已经高到300W，再加上Radeon Pro VEGA II显卡，由此可见整个机器的散热压力会有多大。采用以上设计之后，按照苹果官方说法，能实现每分钟300立方英尺的风量。

    最后，苹果还表示，新款Mac Pro的用户，应该是那些专业设计师，电影剪辑师等等。

    据悉，苹果方面称，新款Mac Pro起售价为5999美元（未含税约合人民币4.1万元），Apple Pro XDR显示器起售价4999美元（未含税约合人民币3.4万元），预计会在秋天正式发售。

    （本文图片来自互联网）

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