中关村在线消息：支付宝今日宣布，今年天猫双11全球狂欢节，将有6个本地版“支付宝”加入，比2018年再多2个。



支付宝：6个本地版将加入天猫双11全球狂欢节

今天距离双11还有18天，又是1024程序员节，支付宝官方发布了全球程序员的最新动态。视频显示：一场靠技术“加油”的全球消费盛宴，正在开席倒计时，在海外有超过11个国家，有数千名的支付宝全球工程师，都在用双11“压测”倒计时的方式，给自己过节。其中就包括泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、孟加拉国、巴基斯坦6个本地版“支付宝”的前方技术团队。他们制定跨国作战预案和沙盘演练，以便在双11当天的年度网购“洪峰”到来时，可以保证全球买家和卖家顺畅实现全球买、全球卖。

今年是第11个年头的天猫双11，这个节日已经从一个土生土长的“中国节”，长成了真正的全球消费狂欢节。今年，全球消费者可以继续通过速卖通、天猫海外、Lazada、Daraz等阿里经济体内电商平台体验全球双11，比如：在Daraz上，现在就挂出了双11可以用一个卢比秒杀手机、电视的诱人折扣，或者摇一摇抢优惠券的“阳光普照”福利，就像中国人熟悉的双11玩法一样。



支付宝：6个本地版将加入天猫双11全球狂欢节

在支付通路上方面，泰国TrueMoney 、印尼DANA、马来西亚TnGD、菲律宾GCash、孟加拉国bKash、巴基斯坦Easypaisa，这6个当地人用的“支付宝”，也会加入到天猫双11全球狂欢节，作为其中的一种支付方式，支持消费者在Lazada或Daraz等国际电商平台支付。此前，在Lazada和Daraz上货到付款的比例比较高；通过双11的年度节点消费习惯的养成，有望进一步提高当地人网购的电子支付比例，让更多当地人也会像中国人一样，上当地自己的“天猫”用自己的“支付宝”，更轻松地一部手机“剁手”双11。

通过向合作伙伴输出技术助力当地的数字普惠金融发展，目前在全球已经有9个服务当地人的本地版本的“支付宝”。数据显示，截至2019年6月，支付宝及其这些本地合作伙伴一起，已经服务到全球超12亿用户。

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