中关村在线消息：北京时间10月24日消息，近日摩根士丹利分析师凯蒂·休伯蒂（Katy Huberty）对外发布了一份调研报告。报告中显示，苹果新推出的视频流媒体服务Apple TV+将会极大的提振苹果的业务，未来这项服务的市值将会达到90亿美元。



摩根士丹利看好Apple TV+ 未来市值90亿美元

休伯蒂表示，摩根士丹利将苹果股价目标从247美元上调至289美元，正是因为Apple TV+服务的推出。尽管目前只有一小部分选择免费订阅的用户选择了付费订阅，但摩根士丹利依然看好这项服务可以给苹果带来巨额利润。

此前，巴克莱分析师Tim Long在其分析报告中称：“我们为苹果公司未来12个月销售的2.22亿台硬件设备建模。假设在第一年购买设备的用户中，约有50%会接受这项服务，一年之后用户数量将远远超过1亿。”他强调买新硬件附赠免费一年的Apple TV+将帮助苹果在短时间内建立起庞大的用户基础。

报告称，Apple TV+的付费用户将在未来一年为苹果带来60亿美元的收入，在过去的一年里，服务业务给苹果带来了近440亿美元的收入。苹果希望服务业务年收入达到500亿美元，Apple TV+或许可以帮助苹果实现这个目标。

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