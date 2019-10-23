马云：学校应是多彩动物园，而不是养鸡场

中关村在线消息：2019国际校长联盟大会现场，马云分享了对未来教育的看法，说教育是人类信心最重要的保障，每年1500万新生儿童是中国最宝贵的资源，不重视教育，就是不重视未来。同时，世界正在从工业时代进入到数据时代，在这样的巨变之下，教育必须发生改变。



马云：学校应是多彩动物园

马云在现场说，工业时代是知识驱动，知识的竞争；数据时代是智慧驱动，是创造力和想象力的竞争，是领导力、担当力、责任的竞争，是独立思考的竞争。工业时代的教育讲究标准化、规模化，未来的教育必须讲究个性化、特色化。

马云认为，学校应该是丰富多彩的动物园，而不是养鸡场，要让孩子成为最好的自己，要把每个孩子培养成活生生的人，而不是学习的机器，否则他们未来无法和机器去竞争。

在这个过程中，老师将更多的通过引导价值赢得尊重。马云说，“人工智能可以代替老师批改作业，互联网可以帮助回答问题，未来如果在人脑中植入芯片，知识根本不用教，但是老师对学生的关爱、对学生思想、价值观的洞察和引导是机器无法取代的。”

今天很多国家把教育资源大量投入了大学、研究生院。而马云认为，教育资源要向幼儿园、小学和初中倾斜。教育资源还要向基层、向乡村倾斜，“北京、上海的教育很好，并不能代表一个国家的教育水平很高”。

“我相信这个世界永远每一天问题都很多，未来的问题可能会更多，但是不管多大的问题，多大的挑战，只要教育还在一切都有可能。教育是这个世界最重要的稳定器，是人类信心最重要的保障。”

马云在最后强调，面向未来的教育，需要培养智商、情商，更要培养爱商。机器只有芯片，只有人类才有伟大的心、有爱。这是教育的责任，也是教育的担当。

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