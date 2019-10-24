中关村在线消息：近日据外媒 SDTimes 报道，Pluralsight 科技公司公布自己的 Technology Index，JavaScript 位居榜首。







调研报告称：JavaScript目前最受欢迎开发技术

Pluralsight，是美国的一家面向软件开发者的在线教育课程服务商，成立于 2004 年，该公司网站平台上已经积累了 3000+ 个课程，并且每天还有所增加，学员广泛分布在全球 150 多个国家。



Technology Index 基于 23 亿个数据点，并不单单只有分析编程语言，涉及到是软件工程师、IT 运营、信息安全和数据专业人员最需要的技术，显示 850+ 开发技术的增长率，并对其相对受欢迎程度进行排名，这种对不断发展的技术前景的直观展示使领导者能够为未来做好准备。

在这份榜单中，JavaScript 排名第一，相比去年 4 月份，它上升了三位。而接下来分别是 Java、HTML、Python、C++、Android、C、C#、PHP 和 Git。

该公司的博客中写道：“毫无疑问，JavaScript 仍然是一种顶级语言，它为我们每天使用的 Web 应用程序提供了动力。avaScript 也是不断改进，使开发人员能够在 Web 应用程序世界中继续创新和蓬勃发展。”

数据技术方面的榜单，排名分别是 R 语言、Microsoft SQL Server、MATLAB、Google Analytics、TensorFlow、Microsoft Power BI、Tableau SAS、Pandas 和 Apache SPark。根据该公司的说法，通过机器学习和人工智能进行数据分析的需求使得数据收集和分析变得更加重要。

包括 IT 操作专业人员最强大的技术 Top 10，依次是 Linux、Ubuntu 和 Windows 等等，以及安全性技术 Top 10，Kali Linux、CISSP 和 CloudFlare 位列前茅。

（文中图片来自互联网）

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