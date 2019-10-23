新浪新闻携手长城汽车： 为车赋能为人服务

中关村在线消息：据悉，2019年10月23日下午，新浪新闻联合长城汽车以“智慧互联，阅行天下”为主题的内容生态战略合作启动仪式在北京举行。

在会上，双方正式确立了战略合作伙伴关系，新浪新闻app将出现在长城汽车多款车型的车载屏幕上。此外，双方还将全面展开在产品内容API内容输出、APK预装、大数据及未来商业等领域的合作。

新浪首席信息官王巍、长城汽车股份有限公司副总裁傅小康、新浪移动市场部总经理乔宇、新浪移动渠道与战略合作部副总经理罗杰、长城汽车技术中心副总经理李书利和长城汽车技术中心智能网联项目总监于树雷共同出席。





车联网正成为国内外新一轮科技创新和产业发展的必争之地，中国的汽车智能网联亟待一次跨越式变革，以适应日益激烈的全球化竞争。

在利好政策频频出台下，跨行业融合创新的新型汽车生态体系已经初步形成，汽车逐渐由单纯的移动工具演变成智能出行工具。

新浪新闻与长城汽车的战略合作，无疑顺应了市场的发展需求，不仅是双方对于媒体与车载端业务互相渗透的一致肯定，也是双方基于各自发展战略的高度认同。

通过合作，双方资源共享、优势互补，未来或对企业稳健发展、品牌价值交互和共赢的实现产生深远影响。

罗杰在致辞中指出，新浪新闻致力于为用户提供高品质的阅读体验，长期以来，在坚守内容品质同时，积极探索基于用户行为的个性化分发，以AI技术加速提效媒体运营，通过智能终端的全景生态布局，满足用户更多资讯需求。





此次合作是新浪新闻作为智能媒体平台在分发层面的重要布局，新浪新闻将通过丰富的内容服务生态与长城汽车车载场景充分适配、有机结合，围绕用户车内时间打造新出行场景，实现车载端内容阅读体验从千人一面到千人千面的升级，从人找服务到服务找人的转变，进而推动人车关系进化。

李书利表示，长城汽车是全球知名自主品牌汽车制造企业，在整车的研发制造和汽车相关领域具有雄厚的实力和丰富的经验。同时表示，5G+AI时代下，长城汽车将以智能驱动创新，深入挖掘可向用户持续提供的服务内容，助力探索汽车“新四化”创新。

长城汽车携带有新浪新闻车载屏内容等产品亮相会议，全方位展示了新浪新闻基于内容、算法、兴趣推荐等技术在智能车载领域的深入应用，充分彰显了长城汽车智能AI、科技创新等属性，展车吸引了现场数百名客户、媒体嘉宾等驻足参观体验。

双方合作涉及长城汽车每年生产的各款车型接近100万台，业务部分的合作也已经陆续展开。届时，拥有丰富多样车载娱乐的长城汽车将在长城汽车各大门店与消费者们见面。

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