Chrome78稳定版：密码检查工具+定制标签页

中关村在线消息：近日据悉，最新发布的谷歌Chrome v78.0.3904.70版本更新中，引入了内建的密码检查工具，并为新标签页NTP添加了更具个性化的定制选项。











Chrome78稳定版：密码检查工具+定制新标签页

Chrome 78新版本中内置了密码检查工具，目的是如果在用户登录期间发现异常就会发出提醒。



在Chrome 78新版本中，允许用户在新标签页中添加壁纸，以及安装来自于Chrome Web Store上的主题。Google对Chrome中的现有自定义选项进行了重大更改。

在更新后，新标签页右下角的“自定义”按钮将启动全新的自定义面板。

新面板分为三个区域，分别为背景Backgrounds、快捷方式Shortcuts、颜色和主题Colours and Themes。正如名字所示的，背景允许用户在新标签页设置自己喜欢的壁纸。

而快捷方式则可以设置新标签页搜索栏下方显示的网页链接。您可以编辑网站图标网站图标，自定义访问量最大的网站，还可以隐藏快捷方式。

“颜色和主题”面板可让您更改颜色以及主题Chrome的颜色。 Google提供多达23种组合，您还可以在拾色器的帮助下选择所需的颜色。

（文中图片来自互联网）

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