中关村在线消息：据悉，据外媒报道三菱电机宣布，将发布搭载最新自动驾驶技术的xAUTO测试车。这辆车可以实现在没有高清地图的道路上自动驾驶，而且不论室内还是室外都可以自动泊车。











三菱xAUTO测试车：无高清地图道路也能自动驾驶

xAUTO是在10月24日至11月4日在东京国际展览中心展览中心举行的第46届东京车展2019上展出的产品。xAUTO是一款示范汽车，结合了三菱电机的自动驾驶技术。



三菱电机的自动驾驶系统是通过采用传感器融合技术实现的。外围传感器，毫米波雷达和摄像机等，以及基础设施辅助技术，结合了准天顶卫星系统的厘米级增强服务CLAS信号和高清三维地图。

该系统现在可以在地面道路上行驶，在室内和室外没有高清地图和自动泊车功能，并且已经在实际环境中进行了测试。

xAUTO的具体特性包括：

1、没有高清地图的本地自动驾驶

通过使用融合算法与基于CLAS的定位数据和其他车辆数据例如速度，偏航率横向移动度等进行融合来测量轨迹数据，然后，将这些轨迹数据组合到高清局部地图中，以与自动驾驶系统配合使用。该系统可以在不存在高清地图的地方工作，例如居民区，私人道路，农场道路等。

2、准确的定位和路线安排，可在室外和室内自动停车

xAUTO的自动代客泊车系统根据控制系统提供的运营计划（泊车位，通行点等）计算出到指定泊车位的最佳驾驶路线。

当在室外停车时，系统会使用基于CLAS的定位来跟踪计算出的路线。在室内，该系统通过使用xAUTO上安装的摄像头来检测停车场中安装的地标，从而准确计算位置。

3、专有的传感器融合技术可不断快速，准确地检测车辆周边

自动驾驶系统需要各种传感器，例如雷达，摄像机等。但是，由于数据处理时间和数据更新周期会根据每个传感器的数据收集而有所不同如果同时处理时间不同的信息，则会发生识别错误。

为了解决这个问题，三菱电机开发了一种“传感器融合技术”，该技术可以通过调整每个传感器的数据输出时间来无缝集成各种传感器的信息。因此，该系统可鲁棒且准确地检测车辆周围的状况以及车辆的速度。

（文中图片来自官网）

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