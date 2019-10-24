realme X2新版本上架 6GB+128GB 1699元

中关村在线消息：realme上个月在国内推出了旗下首款6400万像素四摄手机——realme X2。日前，realme官发文称6GB+128GB版本realme X2已上架，首发售价为1699元。



realme X2 6GB+128GB版开售

据介绍，realme X2新版与之前的版本配置保持一致，正面采用一块6.4英寸Super AMOLED水滴屏，配备COF封装技术，屏占比达到91.9%，支持阳光屏显示技术，在强光下依然清晰可见。此外，该机还支持DC调光和新一代光感屏下指纹，夜间可开启护眼模式。



realme X2屏占比达91.9%

配置方面，realme X2搭载了高通骁龙730G处理器，提供6GB、8GB两种内存规格可选，并标配UFS2.1+LPDDR4X闪存规格。机身内置4000mAh容量电池，支持最高功率达30W的VOOC闪充4.0技术。





realme X2采用后置四摄方案

拍照方面是realme X2最大的亮点之一，其采用6400万像素主摄+800万像素广角+200万像素微距+200万像素人像的后置四摄组合。可拍出9280×6944的超高分辨率照片，且支持超级夜景2.0、超级视频防抖、960fps超级慢动作等多项功能。前置相机为3200万像素AI美颜相机。

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