一加7T迈凯伦版今日开启预约 售价5299元

中关村在线消息：前段时间，一加正式在国内发布了一加7T系列新机，其中还包括了一加7T Pro迈凯伦限定版，该机将于今日正式开启预约，配备12GB+256GB存储组合，售价为5299元。



一加7T Pro迈凯伦限定版开启预约

据了解，一加7T Pro迈凯伦限定版的整体设计依然与普通版保持一致，6.7英寸2K 90Hz流体屏+升降式前摄的设计，背部采用了居中竖置的三摄方案（4800万主摄+1600万超广角+800万长焦）。不同的是，该机的包装盒、手机、系统以及所有的配件都融入了大量迈凯伦跑车的经典元素。



一加7T Pro迈凯伦限定版配置保持不变

配置方面，一加7T Pro迈凯伦限定版则与普通版完全一致，核心搭载高通最新的骁龙855 Plus处理器，配备12GB+256GB存储组合，并标配UFS3.0闪存和LPDDR4x内存规格，机身内置电池升级为4085mAh，同时支持Wrap闪充30T，运行基于Android 10的氢OS 10.0系统。

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