    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    一加手机一加 7T Pro（12GB/256GB/全网通/迈凯伦版）

    一加7T迈凯伦版今日开启预约 售价5299元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，一加正式在国内发布了一加7T系列新机，其中还包括了一加7T Pro迈凯伦限定版，该机将于今日正式开启预约，配备12GB+256GB存储组合，售价为5299元。

    一加7T迈凯伦版今日开启预约 售价5299元
    一加7T Pro迈凯伦限定版开启预约

    据了解，一加7T Pro迈凯伦限定版的整体设计依然与普通版保持一致，6.7英寸2K 90Hz流体屏+升降式前摄的设计，背部采用了居中竖置的三摄方案（4800万主摄+1600万超广角+800万长焦）。不同的是，该机的包装盒、手机、系统以及所有的配件都融入了大量迈凯伦跑车的经典元素。

    一加7T迈凯伦版今日开启预约 售价5299元
    一加7T Pro迈凯伦限定版配置保持不变

    配置方面，一加7T Pro迈凯伦限定版则与普通版完全一致，核心搭载高通最新的骁龙855 Plus处理器，配备12GB+256GB存储组合，并标配UFS3.0闪存和LPDDR4x内存规格，机身内置电池升级为4085mAh，同时支持Wrap闪充30T，运行基于Android 10的氢OS 10.0系统。

    （本文图片来自网络）

    一加7T Pro（12GB/256GB/全网通/迈凯伦版） 90Hz流体屏，高通骁龙855 Plus，4800 万超广角三摄，Warp闪充30T

    一加7T Pro（12GB/256GB/全网通/迈凯伦版） 90Hz流体屏，高通骁龙855 Plus，4800 万超广角三摄，Warp闪充30T

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 5299元

    进入购买

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：一加7T迈凯伦版今日开启预约 售价5299元http://news.zol.com.cn/730/7303841.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/730/7303841.html report 881 中关村在线消息：前段时间，一加正式在国内发布了一加7T系列新机，其中还包括了一加7T Pro迈凯伦限定版，该机将于今日正式开启预约，配备12GB+256GB存储组合，售价为5299元。一加7T Pro迈凯伦限定版开启预约据了解，一加7T Pro迈凯伦限定版的整体设计依然与普通版保持一...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：一加7T迈凯伦版开启预约
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错